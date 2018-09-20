BakanlÄ±ÄŸÄ±n imara aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 30 hektarlÄ±k alana yÃ¼zlerce villa yapÄ±lacak

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± DemirÃ¶ren Holding'e ait 30 hektarlÄ±k alanÄ± imara aÃ§tÄ±. Alana 306 yeni villa yapÄ±lmak isteniyor.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul’un Eyüpsultan ilçesinin Göktürk Mahallesi'nde yer alan Kemer Country projesinde yeni villalar yapÄ±lmasÄ±nÄ±n önünü açtÄ±.CHP kararÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±yacak.

Ä°stanbul’un pahalÄ± semtlerinden bir olan Eyüpsultan’daki Göktürk Mahallesi’nde Demirören Holding’e ait Kemer Country projesinin yaklaÅŸÄ±k 30 hektarlÄ±k Özel Spor AlanÄ±’nda imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸine gidildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Hazal Ocak'Ä±n haberine göre, AKP’ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Demirören Holding’e ait Göktürk’te yaklaÅŸÄ±k 26 futbol sahasÄ± büyüklüÄŸündeki golf sahasÄ± Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± eliyle imara açÄ±ldÄ±. Alana 306 adet 2 katlÄ± villa yapÄ±lacak. AlanÄ±n kuzeyinde Göktürk ve Belgrad ormanlarÄ± yer alÄ±yor.

Alana ortalama 200 metrekare büyüklüÄŸünde 306 tane villa yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. 61 bin 99 metrekare de inÅŸaat yapÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Alanda 1040 kiÅŸinin yaÅŸamasÄ± öngörülüyor.

Ocak'Ä±n haberine göre Ä°BB’nin eski CHP’li Meclis üyesi Hüseyin SaÄŸ CHP Ä°zleme Kurulu’nun karara karÅŸÄ± dava açacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. SaÄŸ'Ä±n, “Ne Ä°stanbul’un seçilmiÅŸ BüyükÅŸehir Belediye Meclisi’ne ne de Ä°stanbul halkÄ±nÄ±n iradesine saygÄ± kaldÄ±. BakanlÄ±k Ä°stanbul’un göbeÄŸinde yer planlÄ±yor, Ä°BB Meclisi’nin haberi yok. GörüÅŸ bile alÄ±nmamÄ±ÅŸ. Golf sporuna destek veriyorum diyorlar, spor alanÄ±na villa konduruyorlar. BazÄ±larÄ±na bakanlÄ±ktan plan deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmak ne kadar kolay” ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 12:29

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