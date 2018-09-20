Starbucksâ€™ta kahvelere zam yapÄ±ldÄ±

Kahve zinciri Starbucks kahve fiyatlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltti.

ABD'li uluslararasÄ± kahve zinciri Starbucks, Türkiye'de sattÄ±ÄŸÄ± kahvelere zam yaptÄ±.

Sözcü'de yer alan habere göre en küçük boy filtre kahvenin fiyatÄ± 6 TL'ye çÄ±ktÄ±. ‘Tall' boy filtre kahve 6.50 TL'ye, ‘grande' 7.50 TL'ye, ‘venti' ise 8.50 TL'ye çÄ±ktÄ±.

En küçük boy chai tea latte 10.50 TL, en küçük boy americano 8.50 TL oldu.

Söz konusu zammÄ±n pazartesi gününden beri uygulandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 11:20

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