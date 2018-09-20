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Marmara'da sÄ±caklÄ±k artÄ±yor
20 EylÃ¼l 2018 10:49
Marmara'da hava sÄ±caklÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 ila 3 derece artmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Marmara Bölgesi'nde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 ila 3 derece artmasÄ± bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, az bulutlu ve açÄ±k havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgenin kuzeydoÄŸu kesimlerinin parçalÄ± bulutlu geçeceÄŸi öngörülüyor.
Bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 1 ila 3 derece artarak, mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. RüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/ sa) olarak esmesi bekleniyor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 10:59
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