TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksinde sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, eylÃ¼lde geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 13,2 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi

Tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 13,2 azaldÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K), eylül ayÄ±na iliÅŸkin tüketici güven endeksini açÄ±kladÄ±.

TÜÄ°K ve Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± iÅŸ birliÄŸiyle yürütülen anket sonuçlarÄ±ndan hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 13,2 düÅŸüÅŸ kaydetti. Buna göre aÄŸustosta 68,3 olan endeks deÄŸeri eylülde 59,3 olarak kayÄ±tlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 10,4 azalarak 76,7 oldu. Bu azalÄ±ÅŸ, gelecek 12 aylÄ±k dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacaÄŸÄ±nÄ± beklentisinin artmasÄ±ndan kaynaklandÄ±.

FotoÄŸraf: Ahmet Burak Özkan/AA

Genel ekonomik durum beklentisi de eylülde yüzde 15,5 azalarak, 88,3'ten 74,6'ya düÅŸtü. Söz konusu düÅŸüÅŸte, gelecek 12 aylÄ±k dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacaÄŸÄ± yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasÄ± etkili oldu.

Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,3 düÅŸüÅŸ kaydederek 67,2'ye indi. Bu gerileme, gelecek 12 aylÄ±k dönemde iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nda düÅŸüÅŸ bekleyenlerin azalmasÄ±ndan kaynaklandÄ±.

Tasarruf etme ihtimali endeksi aÄŸustosta 25,3 iken, eylülde yüzde 25,9 azalarak 18,8 oldu. Bu düÅŸüÅŸ, gelecek 12 aylÄ±k dönemde tasarruf etme ihtimali olduÄŸunu düÅŸünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. (AA)

Ekonomik gÃ¼ven endeksi yÃ¼zde 9 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 83.9â€™a geriledi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 11:04

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