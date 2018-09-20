Demir Ã§elik ithalatÄ±nda 200 gÃ¼n sÃ¼reyle yÃ¼zde 25 geÃ§ici korunma

Demir ve Ã§elik Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ±na 200 gÃ¼n sÃ¼reli yÃ¼zde 25 geÃ§ici korunma Ã¶nlemi uygulanacak.

Demir ve demir ürünleri ithalatÄ±na bugünden baÅŸlamak üzere 200 gün süreyle yüzde 25 oranÄ±nda geçici korunma önlemi uygulanacak. Ancak ürünlerin ithalatÄ±na uygulanan ek mali yükümlülükten muafiyet saÄŸlamak üzere tarife kontenjanÄ± açÄ±lacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yer alan Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "ithalatta korunma önlemlerine" iliÅŸkin tebliÄŸine göre, geçici koruma önlemi ile getirilen ek mali yükümlülük kapsamÄ±na, demir ve alaÅŸÄ±msÄ±z çelikten yassÄ± hadde ürünleri, çubuklar, teller ve profiller, boru ve içi boÅŸ profiller, paslanmaz çelik ile demiryolu ve tramvay hattÄ± malzemeleri giriyor.

Bu ürünlerin ithalatÄ±nda, öngörülen önlemden muafiyet saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla; yassÄ± mamuller için 3.1 milyon ton, çubuk, tel ve profil için 558,534 ton, boru ve içi boÅŸ profiller için 273,901 ton, paslanmaz çelik için 139,934 ton, demiryolu ve tramvay hattÄ± malzemeleri için 27,044 ton tarife kontenjanÄ± tanÄ±mlandÄ±.

Karar kapsamÄ±nda Ä°thalatta Korunma Önlemlerini DeÄŸerlendirme Kurulu, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri gereÄŸince geliÅŸmekte olan ülkelere muafiyet tanÄ±nmasÄ±na ve önlemin istihsali hususunda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na öneride bulunulmasÄ±na oy birliÄŸi ile karar verdi.

27 Nisan'da demir ve alaÅŸÄ±msÄ±z çelik ürünleri ithalatÄ±na yerli üretici üzerinde ciddi zarar tehdidinin tespit edilmesi amacÄ±yla soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 10:45

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