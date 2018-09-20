Sedanur'u arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

KayÄ±p Sedanur'un gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan komÅŸusu 'sahte evrak' ve 'firar' suÃ§undan tutuklandÄ±.

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesine baÄŸlÄ± PaslÄ± köyünde evinin önünden kaybolan 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur Güzel'in kaybolmasÄ± ile ilgili 'ÅŸüpheli' sÄ±fatÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan Ertan Bozkurt, 'sahte evrak' ve 'firar' suçundan tutuklandÄ±. Vali Rahmi DoÄŸan "Tutuklama talebini isteyen savcÄ±lÄ±k, kararÄ± veren hakimlik. Adli bir olay ile ilgili konuÅŸmam doÄŸru olmaz. Sedanur'un kaybolmasÄ± ile ilgili olay titizlikle yürütülüyor. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa sürede kÄ±zÄ±mÄ±zÄ± buluruz" dedi.

Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öÄŸle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. KÄ±zlarÄ±ndan haber alamayan aile köylülerle kÄ±rsalda arama çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Uzun süren aramalardan sonuç alÄ±namayÄ±nca jandarmaya haber verildi.

Sedanur'un kaybolmasÄ± ile ilgili geçen 18 Eylül akÅŸamÄ± 'ÅŸüpheli' sÄ±fatÄ±yla komÅŸu Ertan Bozkurt gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°fadeler doÄŸrultusunda gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelinin sahte kimlikte dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Vali Rahmi DoÄŸan, dün "Adli makamlarÄ±n kararÄ± doÄŸrultusunda ifadelere göre alÄ±nan bir kiÅŸi var. Onun sorgusu devam ediyor ama ne çÄ±kar, olayla ne kadar baÄŸlantÄ±lÄ±dÄ±r, o hususu bilmiyoruz. Kendisi zaten eski hükümlü. YarÄ± açÄ±k cezaevinde kalan süresini tamamlamasÄ± gerekirken sahte bir kimlikle dolaÅŸÄ±yor. ÇocuklarÄ±n verdiÄŸi ifadede de olayÄ±n olduÄŸu anda onun da orada olduÄŸu yönünde bilgi var ve araÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±z da o kiÅŸi üzerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Takip ediyoruz. Ä°nÅŸallah çocuÄŸumuzu saÄŸ salim bir ÅŸekilde ailesine kavuÅŸtururuz diye düÅŸünüyorum" diye açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Güzel ailesiyle akrabalÄ±k baÄŸÄ± da olduÄŸu öÄŸrenilen Ertan Bozkurt'un PaslÄ± Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki sorgusu tamamlandÄ±. KaÄŸÄ±zman Adliyesine çÄ±karÄ±lan Ertan Bozkurt, 'sahte evrak' ve 'firar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vali Rahmi DoÄŸan, Ertan Bozkurt'un yarÄ± açÄ±k cezaevinde olmasÄ± gerekirken sahte evrak nedeniyle mi yoksa Sedanur Güzel'in kaybolmasÄ± olayÄ± ile ilgili mi tutuklandÄ±ÄŸÄ± yönündeki soruya, "Tutuklama talebini isteyen savcÄ±lÄ±k, kararÄ± veren hakimlik. Adli bir olay ile ilgili konuÅŸmam doÄŸru olmaz. Sedanur'un kaybolmasÄ± ile ilgili olay titizlikle yürütülüyor. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa sürede kÄ±zÄ±mÄ±zÄ± buluruz" dedi.

www.evrensel.net