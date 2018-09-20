Dolar gÃ¼ne 6.25 seviyesinde baÅŸladÄ± (20 EylÃ¼l 2018)

Orta vadeli program Ã¶ncesi dolar 6.25, avro ise 7.33 seviyesinden el deÄŸiÅŸtiriyor.

Dün günü 6,24 civarÄ±nda tamamlayan dolar bugün güne 6,25'ten baÅŸladÄ±.

Piyasada dolar/TL 6,26 civarÄ±nda hareket ediyor. Avro/TL de 7,30 seviyesinde hareket ediyor.

Orta Vadeli Program'Ä±n açÄ±klanmasÄ±na saatler kala, dövizler dünkü yüksek düzeylerinden hafif geriledi. Piyasalarda öncelikle OVP hedeflerinin gerçekçi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden analistler, büyüme oranlarÄ±, kur ve enflasyon gibi hedeflerin yakalanabilir olmasÄ±nÄ±n önemine vurgu yapÄ±yor.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, geçen hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda "PerformansÄ± takip edilebilir, ÅŸeffaf ve hesap verilebilir bir OVP olacak; küresel piyasalarÄ±n ve yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n Türkiye'ye güvenlerinin güçlü ÅŸekilde tesisini saÄŸlayacak" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.(HABER MERKEZÄ°)

Bakan Albayrak, 'Yeni Ekonomi ProgramÄ±'nÄ± aÃ§Ä±klÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 09:55

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