ABD'nin 2017 TerÃ¶rizm Raporu'nda GÃ¼len iÃ§in 'Ä°slami din adamÄ±' denildi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n TerÃ¶rizm 2017 Ãœlkeler Raporu'nun TÃ¼rkiye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 'FETÃ–'den bahsedilirken GÃ¼len iÃ§in 'din adamÄ±' ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, her yÄ±l açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Terörizm Ülkeler Raporu'nun 2017 yÄ±lÄ±na ait versiyonunu yayÄ±mladÄ±. Raporun Türkiye bölümünde, geçen yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da "Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±" belirtilerken Fethullah Gülen için "Ä°slami din adamÄ±" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

"Türkiye'nin terörle mücadele çabalarÄ±nÄ±n FETÖ'ye yönelik soruÅŸturma nedeniyle etkilendiÄŸi" ifade edilen raporda, "FETÖ" soruÅŸturmalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lan bazÄ± operasyonlar üstü kapalÄ± olarak eleÅŸtirildi.

YPG Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° Ä°FADELER YER ALMADI

Türkiye’nin PKK ve IÅžÄ°D ile mücadele ettiÄŸi vurgulanan raporda, geçen yÄ±l "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nin uzantÄ±sÄ± olarak gördüÄŸü" ÅŸeklindeki ibareler bu yÄ±lki metinde yer almadÄ±.

Raporda, Türkiye'nin 2017 yÄ±lÄ±nda IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± düzenlediÄŸi ve 3 bin 60 IÅžÄ°D üyesinin öldürüldüÄŸü FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile, uluslararasÄ± "terörle mücadelede" aktif bir rol aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±.

Türkiye'nin, IÅžÄ°D'e katÄ±lmak için ülkeye giriÅŸ yapmak isteyen 145 ülkeden toplam 53 bin 781 kiÅŸiye ülkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirdiÄŸi ve "terör" gruplarÄ±yla iltisaklÄ± olduÄŸu tespit edilen 5 bin 446 kiÅŸiyi sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

'TERÖR' SALDIRILARI YÜZDE 23 AZALDI

"Terör gruplarÄ±" tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda da bilgi verilen raporda, dünya genelinde gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larÄ±n yüzde 23 oranÄ±nda azaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Raporda, söz konusu düÅŸüÅŸün Irak'ta sÄ±kça saldÄ±rÄ±lar düzenleyen IÅžÄ°D'in büyük oranda yenilgiye uÄŸratÄ±lmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Rapora göre, "terör" saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle ortaya çÄ±kan can kayÄ±plarÄ± da yüzde 27 oranÄ±nda azaldÄ±.

ABD öncülüÄŸündeki koalisyon tarafÄ±ndan düzenlenen operasyonlar sonucu IÅžÄ°D ve el Kaide gibi örgütlere karÅŸÄ± büyük ilerleme kaydedildiÄŸi anlatÄ±lan raporda, daÄŸÄ±lan bu gruplarÄ±n yapÄ±lan askeri operasyonlara karÅŸÄ± daha hazÄ±rlÄ±klÄ± hale gelmek için yeni koÅŸullara uyum saÄŸladÄ±klarÄ± savunuldu.

'TERÖRÜ DESTEKLEYEN ÜLKELER'

Raporun "Terörizmin Devlet SponsorlarÄ±" bölümünde Ä°ran, Sudan, Suriye ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) "terör sponsoru" kategorisinde yer aldÄ±. Raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla bölgeyi ve komÅŸularÄ±nÄ± tehdit etmesinin yanÄ± sÄ±ra baÅŸka ülke sÄ±nÄ±rlarÄ±nda suikastlar düzenlettiÄŸi ileri sürüldü.

Raporda Ä°ran için ise "1984'ten beri terör destekçi ülke olarak belirlenmiÅŸ olan Ä°ran, Lübnan HizbullahÄ± ve Gazze'deki terör gruplarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Suriye ve Irak'taki çeÅŸitli gruplarÄ± destekleyerek 2017'de de 'terör' baÄŸlantÄ±lÄ± aktivitelerine devam ediyor." deÄŸerlendirilmesinde bulunuldu.

Filistin'deki HAMAS ve Lübnan'daki Hizbullah hareketi de "YabancÄ± Terör Örgütleri" listesinde yer aldÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 09:41

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