ManuÅŸ Baba 3. HavalimanÄ±ndaki konserlerini iptal etti

3. HavalimanÄ± YerleÅŸkesinde konser verecek olan ManuÅŸ Baba, tÃ¼m konserlerini iptal ettiÄŸini duyurdu.

Cem GÜL

Ä°stanbul

'ManuÅŸ Baba' ismiyle bilinen Mustafa Özkan, sosyal medya hesabÄ±ndan 19 - 24 Eylül 2018 tarihleri arasÄ±nda organize edilen konselerini iptal ettiÄŸini duyurdu.

3. HavalimanÄ± YerleÅŸkesinde düzenlenen 'Teknofest' etkinliÄŸinde katÄ±lÄ±mcÄ± sanatçÄ±lar arasÄ±nda olan ManuÅŸ Baba konserlerini neden iptal ettiÄŸini açÄ±klanmazken, konserlerin iptal gerekçesinin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto ettiÄŸi için tutuklanan iÅŸçiler için olduÄŸu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

ManuÅŸ Baba'nÄ±n 'Teknofest' etkinliÄŸine katÄ±lmasÄ± sosyal medyada günlerdir tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: Ä°nstagram/Manus Baba

3. HAVALÄ°MANINDA NE OLDU?

2013 yÄ±lÄ±nda ihalesi yapÄ±lan ve “Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi” olarak tanÄ±tÄ±lan 3. havalimanÄ±nda kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto ettikleri için gözaltÄ±na alÄ±nan ve savcÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 iÅŸçiden 24'ü tutuklanmÄ±ÅŸ, 4'ü adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

'KÃ¶le deÄŸiliz' diyerek eylem yapan 24 havalimanÄ± iÅŸÃ§isi tutuklandÄ±

Onlarca iÅŸçinin can verdiÄŸi, milyonlarca aÄŸacÄ±n kesildiÄŸi 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yapÄ±lacak TeknoFest'te ManuÅŸ Baba'nÄ±n konser vereceÄŸini duyduk.



YaÅŸar Kemal, Ahmet Arif ve YÄ±lmaz Güney hayranÄ± olduÄŸunu söyleyen @manusbaba'ya tavsiyemizdir: Katliam alanÄ±nda konser yapÄ±lmaz. pic.twitter.com/zHnDMXmcAK — K.OrmanlarÄ±SavunmasÄ± (@kuzeyormanlari) 17 Eylül 2018

FotoÄŸraf: Twitter/@RifatDogann

MANUÅž BABA KÄ°MDÄ°R?

1 AralÄ±k 1986 tarihinde doÄŸan ManuÅŸ Baba'nÄ±n gerçek adÄ± Mustafa Özkan'dÄ±r. ManuÅŸ adÄ±nÄ± çocukluk dönemi anneannesinin kendisine küçük, güzel çocuk anlamÄ±nda ManuÅŸ olarak seslenmesiyle almÄ±ÅŸtÄ±r. ''Baba'' ise bebekken konuÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda aÄŸzÄ±ndan çÄ±kan, ilk sesleniÅŸ, ilk kelimedir. Ä°nsan olabilmenin o derin kaygÄ±sÄ±nÄ± taÅŸÄ±manÄ±n ve bunun için emek harcamanÄ±n önemini kendi babasÄ± ile keÅŸfettiÄŸini dile getiren sanatçÄ±; çocukluk ve ilk gençlik dönemi arasÄ±nda kendisinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rasÄ± önemli izler ile kendi babasÄ±nÄ±n, ManuÅŸ Baba karakterinin oluÅŸmasÄ±nda ve ismini bu ÅŸekilde duyurmasÄ±nda önemli etkileri olmuÅŸtur.

MEVSÄ°MLÄ°K Ä°ÅžÇÄ° ÇOCUÄžU

Tarsus’ta doÄŸan ve çocukluÄŸunun büyük bir kÄ±smÄ±nÄ± burada geçiren ManuÅŸ Baba, babasÄ±nÄ±n mevsimlik iÅŸçiliÄŸinden dolayÄ± 1996 yÄ±lÄ±nÄ±n bahar aylarÄ±nda ailesiyle birlikte Antalya’ya yerleÅŸti. Ä°lkokul ve ortaokul eÄŸitimini Barbaros Ä°lköÄŸretim Okulu’nda, lise eÄŸitimini Antalya Gazi Lisesi’nde tamamladÄ±. Lise yÄ±llarÄ±nda babasÄ±nÄ±n kendisine aldÄ±ÄŸÄ± gitarla müziÄŸe ilk adÄ±mÄ±nÄ± atan ManuÅŸ; gitar, ÅŸan ve müzik eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ± derslerden sonra 2010 yÄ±lÄ±nda Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünü kazandÄ±. O dönemlerde kendi cover ve beste kayÄ±tlarÄ±nÄ± sosyal aÄŸlarda paylaÅŸarak ismini duyurdu. 2015 yÄ±lÄ± itibariyle müziÄŸine ilgiyle yaklaÅŸan Murat KÄ±nay ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve birlikte çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

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Çok yönlü müziÄŸinde geleneksel seslerden ilham alan ManuÅŸ Baba için, Antalya’dan Ä°stanbul’a uzanan müzik yolculuÄŸu birçok yeniliÄŸi de beraberinde getirdi. 2016’nÄ±n baÅŸlarÄ±nda “Albümsüz Türkiye Turnesi” kapsamÄ±nda birçok ÅŸehirde dinleyenleriyle buluÅŸan sanatçÄ±, “Birbirimize Ä°yi Gelelim” diyerek sevginin gücüne dikkat çekti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 00:47

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