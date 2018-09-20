Ã‡aykur Rizespor, Okan Buruk'la anlaÅŸtÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Ã‡aykur Rizespor, Okan Buruk'la anlaÅŸtÄ±

    • 20 EylÃ¼l 2018 00:01

    Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ranÂ Ã‡aykur Rizespor'da teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Okan Buruk getirildi.

    Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.

    Spor Toto Süper Lig'de istediÄŸi sonuçlarÄ± alamayan ve teknik direktör Ä°brahim Üzülmez ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayÄ±ÅŸlarÄ± sonuçlandÄ±. YeÅŸil-mavili yönetim teknik direktör Okan Buruk ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±. Okan Buruk'un Rize'ye gelerek sözleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 00:04
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