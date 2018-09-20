ï»¿
FotoÄŸraf: DHA
Ã‡aykur Rizespor, Okan Buruk'la anlaÅŸtÄ±
20 EylÃ¼l 2018 00:01
Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ranÂ Ã‡aykur Rizespor'da teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Okan Buruk getirildi.
Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.
Spor Toto Süper Lig'de istediÄŸi sonuçlarÄ± alamayan ve teknik direktör Ä°brahim Üzülmez ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayÄ±ÅŸlarÄ± sonuçlandÄ±. YeÅŸil-mavili yönetim teknik direktör Okan Buruk ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±. Okan Buruk'un Rize'ye gelerek sözleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 00:04
www.evrensel.net