Paraguay'da cinsel istismar davasÄ±nÄ±n yargÄ±Ã§larÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
Paraguay'da Ã§ocuÄŸa cinsel istismardan hÃ¼kÃ¼m giyen Katolik rahibe olmasÄ± gerekenden dÃ¼ÅŸÃ¼k ceza veren 3 yargÄ±Ã§ gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesiÂ Paraguay'da 14 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸa cinsel istismarda bulunmaktan suÃ§lu bulunan Katolik rahibe olmasÄ± gerekenden dÃ¼ÅŸÃ¼k ceza veren 3 yargÄ±Ã§ aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±.
YargÄ±Ã§larÄ±n soruÅŸturulmasÄ±ndan sorumlu Ã¶zel jÃ¼rinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, Rahip Felix Miranda'yÄ±Â suÃ§u sabit gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ halde aÄŸÄ±r cezaya mahkum etmeyenÂ mahkeme heyetindeki yargÄ±Ã§larÂ Fabian Iglesias, Nelio Prieto ve Blas Zorrilla'nÄ±n davayla ilgili soruÅŸturma nedeniyle gÃ¶revlerinden geÃ§ici olarak uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer aldÄ±.
YargÄ±Ã§lar, geÃ§en ay sonuÃ§lanan davadaÂ Miranda'yaÂ 2 yÄ±l ertelenmiÅŸ hapis ve 800 dolar para cezasÄ± vermiÅŸti. Kararda "aleyhteki delillerin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±" cezanÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gerekÃ§e gÃ¶sterilmiÅŸti.
JÃ¼ri, davanÄ±n savcÄ±larÄ±ndan birinin ÅŸikayeti Ã¼zerine yargÄ±Ã§lar hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Miranda hakkÄ±ndaki dava 2006 yÄ±lÄ±nda gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. MaÄŸdurun annesi, rahibi Ã¶nce Paraguay Katolik Piskoposlar KonferansÄ±na ÅŸikayet etmiÅŸ, ancak sonuÃ§ alamayÄ±nca yargÄ± yoluna baÅŸvurmuÅŸtu. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 23:57