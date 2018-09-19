Ahmet ÅžÄ±k'tan Euro 2024 adaylÄ±ÄŸÄ± yorumu: 'Dikta rejiminin onaylamasÄ±'

HDP Ä°stanbul Milletvekili Ahmet ÅžÄ±k, TÃ¼rkiye'ye Euro 2024 organizasyonunun verilmesi halinde dikta rejiminin onaylanmasÄ± anlamÄ±na geleceÄŸini sÃ¶yledi.

Ahmet ÅžÄ±k, Alman WDR kanalÄ±na verdiÄŸi röportajda, "UEFA tarafÄ±ndan düzenlenecek olan Euro 2024 organizasyonunun Türkiye’ye verilmesinin, dikta rejiminin uluslararasÄ± onaylanmasÄ± anlamÄ±na gelecek" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Sputnik'ten aktarÄ±lana göre, Türkiye'nin Euro 2024 adaylÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulunan HDP Ä°stanbul Milletvekili Ahmet ÅžÄ±k, ÅŸampiyonanÄ±n Türkiye'de düzenlenmemesi gerektiÄŸi ifade etti.

Alman WDR kanalÄ±na röportaj veren ÅžÄ±k, "AKP hükümeti 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda olduÄŸu süreçte uluslararasÄ± birçok etkinliÄŸe ev sahipliÄŸi yapma adÄ±na müracaatlarÄ± oluyor. Benim için Türkiye gibi temel özgürlüklerin ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, demokrasinin her geçen gün zedelendiÄŸi, adalet sisteminin çöktüÄŸü, hukukun üstünlüÄŸüne olan inancÄ±nÄ±n yok olduÄŸu, basÄ±n özgürlüÄŸünün olmadÄ±ÄŸÄ±, her ÅŸeyin gözü kör bir biat kültürüyle iÅŸlendiÄŸi, tek adam tarafÄ±ndan yönetilen bir ülkeye verilmesi; bir dikta rejiminin uluslararasÄ± onaylanmasÄ± anlamÄ±na geliyor" yorumunda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 23:50

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