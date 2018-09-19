Donald Trump: Benim bir adalet bakanÄ±m yok

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Â Adalet BakanÄ± Jeff Sessions iÃ§in 'benim bir adalet bakanÄ±m yok' dedi.Â

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, birçok konuda Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'tan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Trump, Sessions'Ä± bakan olarak atadÄ±ÄŸÄ± için piÅŸman olduÄŸunu da kaydetti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Adalet BakanÄ± Jeff Sessions için "benim bir adalet bakanÄ±m yok" dedi.

Adalet BakanÄ± Jeff Sessions, Rusya'nÄ±n ABD'deki baÅŸkanlÄ±k seçimlerine Trump lehine müdahalade bulunduÄŸu iddiasÄ± üzerine açÄ±lan soruÅŸturmada Adalet BakanÄ± sÄ±fatÄ±yla nezaret etmekten affÄ±nÄ± istemiÅŸ bunun üzerine Trump ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸti.

BBC'nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Trump, Hill TV'ye verdiÄŸi mülakatta, yalnÄ±zca Rusya soruÅŸturmasÄ± ile ilgili deÄŸil, "gümrükler ve daha birçok konuda Sessions'tan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

Trump, Jeff Sessions bakan olarak atamasÄ± konusunda de "özeleÅŸtiri vererek", "Sessions konusunda çok üzgünüm, çünkü bana o geldi. Beni destekleyen ilk senatör oydu. Adalet BakanÄ± olmak istediÄŸini söyledi ve ben bunlarÄ±n olabileceÄŸini tahmin edemedim" diye konuÅŸtu. Donald Trump birçok kiÅŸinin bu atama konusunda kendisini ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±.

Bakan Sessions Ttump'Ä±n bu sözleri hakkÄ±nda henüz bir deÄŸerlendirme yapmadÄ±; ancak Trump'Ä±n geçmiÅŸteki eleÅŸtirileri ile ilgili "Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n eylemleri siyasi hesaplardan etkilenmeyecektir" demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 23:13

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