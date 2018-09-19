AÄ°HM TÃ¼rkiye'den Osman Kavala'ya iliÅŸkin savunma istedi

Ä°ÅŸ insanÄ± Osman Kavala'nÄ±n uzun tutukluluk sÃ¼resine iliÅŸkin avukatlarÄ±nÄ±n AÄ°HM'e yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ prosedÃ¼rle iÅŸleme konuldu.

18 Ekim 2017 tarihinde Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra 1 KasÄ±m 2017 tarihinde çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanan iÅŸ insanÄ± Osman Kavala'ya iliÅŸkin Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'ne (AÄ°HM) yapÄ±lan baÅŸvuru iÅŸleme konuldu. AÄ°HM 8 Haziran 2018 tarihinde Kavala'nÄ±n uzun tutukluluk süresine iliÅŸkin yapÄ±lan baÅŸvuruyu hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ prosedürle iÅŸleme koyma kararÄ± aldÄ±. Türkiye'ye dava baÅŸvurusunu ileten AÄ°HM, hükümetten savunma istedi.



AÄ°HM, Türkiye'nin cevaplamasÄ± istemiyle birçok soru yönelterek, Kavala hakkÄ±ndaki geçici tutukluluk kararÄ±nÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi (AÄ°HS) ve AÄ°HM içtihatlarÄ±na uyumluluÄŸuna odaklandÄ±. Mahkeme, tutuklanma kararÄ±na temel oluÅŸturan "Suç iÅŸlendiÄŸine iliÅŸkin somut delillere dayanan kuvvetli ÅŸüphe" kavramÄ± hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi istedi. Tutuklama kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dosyada bulunan kanÄ±tlarÄ±n yeterli olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.



Geçici tutukluluk süresinin Kavala'nÄ±n durumuna iliÅŸkin "makul sürede" yargÄ±lanma ÅŸartÄ±yla baÄŸdaÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sorgulayan AÄ°HM, tutukluluÄŸun yasallÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± itiraz hakkÄ±na sahip olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda da ayrÄ±ntÄ± talep etti.

AÄ°HM: KAVALA'NIN TUTUKLANMASI SÄ°YASÄ° MÄ°?

AÄ°HM Ankara'ya Kavala'nÄ±n Anayasa Mahkemesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyla ilgili de sorular yöneltti. Anayasa Mahkemesi'nin önündeki sürecin uzunluÄŸunun AÄ°HS ile uyumlu olup olmadÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda görüÅŸ istedi. AÄ°HM son olarak Kavala'ya yönelik tutuklama kararÄ±nÄ±n "siyasi" olduÄŸuna iliÅŸkin iddialarÄ± da sordu.



Kavala'nÄ±n Anayasa Mahkemesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± bireysel baÅŸvuru süreci de devam ediyor. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 23:08

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