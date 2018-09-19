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FotoÄŸraf: DHA
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'li ÅŸirketleri Sarayâ€™da aÄŸÄ±rladÄ±
19 EylÃ¼l 2018 22:05
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ABDâ€™li ÅŸirketlerin TÃ¼rkiye temsilcilerini aÄŸÄ±rladÄ±.
Son dönemde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve hükümetiyle tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸayan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde ABD’li ÅŸirketlerin Türkiye temsilcilerini konuk etti. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 22:10
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