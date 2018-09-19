TMMOB Kocaeli Ä°KK, 19 EylÃ¼l'Ã¼ kutladÄ±

TMMOB Kocaeli Ä°KK: 'MÃ¼hendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n mesleki hak ve Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak aslÄ±nda tÃ¼m toplumun geleceÄŸini korumak demektir'

TMMOB Kocaeli Ä°KK, 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Åžehir PlancÄ±larÄ± DayanÄ±ÅŸma Gününü kutladÄ±.

Düzenlenen kokteyl öncesi yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, "Mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n mesleki hak ve çÄ±karlarÄ±nÄ± korumak aslÄ±nda tüm toplumun geleceÄŸini korumak demektir" denildi.

TMMOB TaÅŸ Bina'da EMEP, Halkevleri, DÄ°SK ile KESK'in üye ve yöneticilerinin destek verdiÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± TMMOB Kocaeli Ä°l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi okudu.

19 Eylül 1979'te TMMOB’nin 'çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve insanca yaÅŸanabilecek bir ücret' çaÄŸrÄ±sÄ±yla, Türkiye’nin 55 farklÄ± ilinde, 740 iÅŸyerinde, mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirdiÄŸi iÅŸ bÄ±rakma eyleminin 39. yÄ±ldönümünü nedeniyle biraraya geldiklerini hatÄ±rlatan Kürekçi, "Aradan geçen otuz dokuz yÄ±la raÄŸmen, mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ± günümüzde de gerek kamuda, gerekse özel sektörde kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± altÄ±nda, yetersiz ücretlerle çalÄ±ÅŸmaya devam etmektedir" dedi.

'MESLEK ALANLARIMIZI, ÖRGÜTLÜLÜÄžÜMÜZÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z'

Ä°ÅŸsizlik, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, düÅŸük ücretler, güvencesizlik, özlük haklarÄ± ve örgütlenme sorunlarÄ±nÄ±n mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n öncelikli sorunlarÄ± olmaya devam ettiÄŸini ifade eden Kürekçi, "Ä°çinde bulunduÄŸumuz derin ekonomik kriz, tüm halkÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸu gibi emeÄŸiyle geçinen mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n da hayatlarÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. Bugün her zamankinden daha fazla üretmeye, sanayileÅŸmeye, bilim ve teknolojiye, planlÄ± kalkÄ±nmaya dayalÄ± bir ekonomik yapÄ±ya gereksinim vardÄ±r" diye konuÅŸtu.

"Mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n mesleki hak ve çÄ±karlarÄ±nÄ± korumak aslÄ±nda tüm toplumun geleceÄŸini korumak demektir" diyen Kürekçi, "19 Eylül 1979’un 39. yÄ±lÄ±nda bir kez da hatÄ±rlatmak isteriz ki, bu ülkenin onurlu ve direngen mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ± vardÄ±r ve yaÅŸanan bu haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± meslek alanÄ±mÄ±zÄ±, meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ve meslek örgütlülüÄŸümüzü savunmaya devam edeceÄŸiz" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 21:18

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