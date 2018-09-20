Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner anlatÄ±yor: Destan yazarÄ± bir romancÄ± YaÅŸar Kemal

Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner, edebiyatÄ±n usta ismi YaÅŸar Kemal'i anlattÄ±.

Adnan ÖZYALÇINER

YaÅŸar Kemal, destansÄ± bir yazÄ±m özelliÄŸi olan bir romancÄ±mÄ±zdÄ±r.

YaÅŸar Kemal, öncelikle Kürt söylencelerini romanlarÄ±na kaynak olarak alÄ±r. OnlarÄ± Dede Korkut aÄŸzÄ±, KaracaoÄŸlan deyiÅŸiyle Türkçe anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Böylece iki halkÄ±n kültürünü kaynaÅŸtÄ±rarak kendine özgü bir dil yaratabilmiÅŸtir. Bu dil bana göre Anadolu’nun dilidir. Anadolu’yu, Anadolu insanÄ±nÄ± söyler. O, bu dili, bu söylemi kendine özgü sözcükleriyle de geliÅŸtirir. Nitekim Ali PüsküllüoÄŸlu’nun YaÅŸar Kemal’in öyküleriyle romanlarÄ±ndan derlediÄŸi “YaÅŸar Kemal SözlüÄŸü” adlÄ± bir kitabÄ± vardÄ±r. FazÄ±l Hüsnü DaÄŸlarca’ya göre her has yazarÄ±n bir sözlüÄŸü olmak gerekir.

Ä°ÅŸte YaÅŸar Kemal de bu yazarlardandÄ±r.

YaÅŸar Kemal daha çocuk yaÅŸta halk edebiyatÄ± derlemeleri yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Adana’dan Ä°stanbul’a iki bavul dolusu derleme malzemesiyle geldiÄŸi söylenir.

YaÅŸar Kemallerin evi, annesinin çaÄŸrÄ±sÄ±yla Kürt dengbejlerin konuk edildiÄŸi bir evdir. Dengbejlerin gelip gittiÄŸi çalÄ±p söylediÄŸi bir evdir. YaÅŸar Kemal de çocuk yaÅŸÄ±nda saz çalmayÄ± denerse de annesi izin vermez. SazÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p atar.

OnlarÄ±n Adana’daki evlerine gelip giden en ünlü dengbej Evdale Zeynike’dir. YaÅŸar Kemal saz çalamÄ±yorsa da Evdale Zeynike’den dinlediÄŸi söylenceleri, meselleri daha çocuk yaÅŸÄ±ndayken içselleÅŸtirir. Bunlar onun Türk halk edebiyatÄ±ndan derledikleriyle birleÅŸip bütünleÅŸir.

Onun “Beyaz Pantolon” öyküsü bir halk öyküsünün masalÄ±nÄ±n uygulamasÄ±dÄ±r.

Öyküde on beÅŸ, on altÄ± yaÅŸlarÄ±nda bir delikanlÄ± anlatÄ±lÄ±r. DelikanlÄ±, beÅŸ lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kÄ±rk gün, kÄ±rk gece bir tuÄŸla ocaÄŸÄ±nÄ± bekleyecektir. Uyuklamadan ocaÄŸÄ±n ateÅŸinin sönmemesine göz kulak olmaktÄ±r görevi. Sonunda kazanacaÄŸÄ± beÅŸ lirayla beÄŸendiÄŸi o beyaz pantolonu alacaktÄ±r. Otuz dokuzuncu günün sonunda uyuyakalacaktÄ±r. TÄ±pkÄ± masaldaki ölüm uykusundaki padiÅŸahÄ± bekleyen yoksul kÄ±z gibi.

Öyküde dirilen padiÅŸaha kavuÅŸan yoksul kÄ±z gibi delikanlÄ± da sonuçta beÅŸ lirasÄ±nÄ± elde edecektir.

YaÅŸar Kemal, delikanlÄ±nÄ±n sevincini öykünün sonunda ÅŸöyle yansÄ±lamÄ±ÅŸtÄ±r: “O zamanlar beÅŸ liralarÄ±n üstünde koÅŸan bir kurt resmi vardÄ±.”

YaÅŸar Kemal’in dünyasÄ± Çukurova coÄŸrafyasÄ±nÄ±n uçsuzluÄŸunu taÅŸÄ±r. RomanlarÄ±yla öykülerinde Çukurova doÄŸasÄ±, insanlarÄ±, tarihiyle dolup taÅŸar. Ä°nsan, doÄŸa, tarih günlük yaÅŸamla birlikte, ÅŸimdiki zamanla da iç içedir onda.

YaÅŸar Kemal, bir otun topraÄŸÄ± deliÅŸini, bir çiçeÄŸin açÄ±ÅŸÄ±nÄ±, aÄŸacÄ±ndan bir yapraÄŸÄ±n düÅŸüÅŸünü sayfalar boyu anlatmayÄ± sürdürür. Ä°ÅŸte bu bir dengbej anlatÄ±mÄ±nÄ±n inceliÄŸini, derinliÄŸini taÅŸÄ±r. Burada YaÅŸar Kemal’in yaptÄ±ÄŸÄ± anlatmaktan çok bir canlandÄ±rmadÄ±r. Åžiirsel örgüsü olan metinsel bir yazÄ±ÅŸ biçimini oluÅŸturur.

YaÅŸar Kema’in romanlarÄ±nda kadÄ±n kahramanlarÄ±n da ayrÄ±calÄ±klÄ± bir yeri, bir özelliÄŸi vardÄ±r.

BunlarÄ±n en baskÄ±nÄ± “Orta Direk” romanÄ±ndaki Meryemce’dir. Orta Direk, bir ailenin çalÄ±ÅŸmak için Çukurova’ya iniÅŸini anlatÄ±r. Toroslardan Çukurova’ya iniÅŸ, bir sürgün yürüyüÅŸü gibidir. Ola ki YaÅŸar Kemal ailesinin ErçiÅŸ’ten Adana’ya sürgünlerinin acÄ±sÄ±nÄ±, zorbalÄ±ÄŸÄ±nÄ± imler. Meryemce de çekilen bütün acÄ±lara karÅŸÄ± YaÅŸar’Ä±n anÄ±sÄ±nÄ± simgeliyordur bence.

Orta Direk’te aile Çukurova’ya vardÄ±ÄŸÄ±nda Meryemce, çekilen acÄ±larÄ±n, zorbalÄ±klarÄ±n üstesinden geldiklerini belirten bir haykÄ±rÄ±ÅŸla “Geldik ya!” diye seslenecektir. Bu bütün acÄ±lara, çekilenlere karÅŸÄ±lÄ±k bir Anadolu kadÄ±nÄ±n, kadÄ±nÄ±mÄ±zÄ±n umutlu sesleniÅŸidir. DirengenliÄŸinin belirtisidir. YaÅŸar Kemal’in Homeros’a kadar dayandÄ±rÄ±lan anlatÄ±mÄ±nÄ±n Anadolu destanÄ±dÄ±r Orta Direk. BaÅŸ kahramanÄ± Meryemce ana olan bir destan.

YaÅŸar Kemal Çukurova dünyasÄ±nÄ± Ä°stanbul’a da taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r.

MenekÅŸe denizi, ÅŸimdi yerinde yeller esen, betona kesen Florya ormanÄ± doÄŸasÄ±yla.

“Al Gözüm Seyreyle Salih” ile “AllahÄ±n Askerleri”nde doÄŸa insan iliÅŸkisi, gündelik yaÅŸamÄ±n birlikteliÄŸinde balÄ±kçÄ±lar, sokak çocuklarÄ±yla bütünlenir.

YaÅŸar Kemal, “FÄ±rat Kan AkÄ±yor Baksana” romanÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ada dörtlemesinde Çukurova’yÄ± baÅŸka bir yere taÅŸÄ±r.

Bu romanlarda insan, doÄŸa iliÅŸkisine, gündelik yaÅŸam çerçevesinde mübadele olaylarÄ± eklenecektir. FÄ±rat Kan AkÄ±yor Baksana’yla doÄŸa, insan, gündelik yaÅŸam iliÅŸkisi, yakÄ±n geçmiÅŸin Anadolu tarihini de içerecektir. Zulmün, yÄ±kÄ±mÄ±n kol gezdiÄŸi bir tarihini. Ä°nsan kÄ±yÄ±mÄ±nÄ±. Günceli de yansÄ±layacak bir biçimde. Sonuçta bütün bunlara bakarak edebiyatÄ±mÄ±za apayrÄ± bir özellik katan bir destan yazarÄ± olarak niteleyebiliriz YaÅŸar Kemal’i.

*Bu yazÄ±, geçen hafta KÄ±rklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali’nde yapÄ±lan “YaÅŸar Kemal Efsanesi” baÅŸlÄ±klÄ± söyleÅŸide Adnan ÖzyalçÄ±ner’in yaptÄ±ÄŸÄ± sunumdur.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 21:09

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