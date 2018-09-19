KaragÃ¶z KÃ¼ltÃ¼r Sanat ve Kakava Festivaliâ€™nin ardÄ±ndan

Bu yÄ±l 28'incisi dÃ¼zenlenen KaragÃ¶z KÃ¼ltÃ¼r Sanat ve Kakava Festivali, KÄ±rklareliâ€™nin parklarÄ±yla kahvelerinde halkÄ±n iÃ§inde, halkla birlikte yapÄ±ldÄ±.

Her yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lan KÄ±rklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali’nin 28’incisi bu yÄ±l 12-15 Eylül tarihleri arasÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Balkan ülkeleri ekiplerinden halk oyunlarÄ±nÄ±n izlendiÄŸi, gece konserleriyle çeÅŸitli resim sergilerinin oluÅŸturulduÄŸu, ÅŸiir dinletileriyle yazarlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söyleÅŸi ve sempozyumlarÄ±n yapÄ±larak yazarlarÄ±n kitaplarÄ±nÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±, halkla iç içe olduÄŸu çok renkli bir ÅŸenlikti KÄ±rklareli Festivali.

Etkinlikler KÄ±rklareli’nin parklarÄ±yla kahvelerinde halkÄ±n içinde, halkla birlikte yapÄ±ldÄ±. KÄ±rklareli’nin iki ayrÄ± mahallesinde, biri Yayla Mahallesi ParkÄ±’nda, biri de Dostluk Evi Çay Bahçesi’nde yapÄ±lan ÅŸiir dinletisinde Arife Kalender’in yönetiminde Nalan Çelik, Betül Dünder, Aydan YalçÄ±n, ÇiÄŸdem Sezer, Turgay FiÅŸekçi, Mustafa Köz, Nur Saka ÅŸiirlerini okudular. Parkta yapÄ±lan ilk ÅŸiir dinletisinde Adnan ÖzyalçÄ±ner de Sennur Sezer’in iki ÅŸiirini seslendirdi.

FOTOÄžRAF SERGÄ°SÄ° AÇILDI

Festival alanÄ±na dönüÅŸtürülen Ä°stasyon Caddesi’nde sayÄ±sÄ±z sergi ve atölyeler arasÄ±nda en çok ilgi çekeni Sakine Düzce’nin düzenlediÄŸi KadÄ±n Cinayetleri FotoÄŸraf Sergisi olmuÅŸtur. BaÅŸlangÄ±çtan günümüze tarihsel bir akÄ±ÅŸ içinde. Burada festivalin bu yÄ±lki temasÄ±nÄ±n “KadÄ±n” olarak belirlenmiÅŸ olduÄŸunu hatÄ±rlatmakta yarar var. Åžiir dinletilerindeki ÅŸair kadÄ±n birikimi de bundan olmalÄ±.

ÇeÅŸitli söyleÅŸilerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± festivalde ilgi çeken söyleÅŸilerden biri de Adnan ÖzyalçÄ±ner ile Haldun AçÄ±ksözlü’nün (Laz Marks) söyleÅŸileri oldu. Özellikle de ÖzyalçÄ±ner’in Sabahattin Ali’den söz açarak “Kürk Mantolu Madonna’nÄ±n GerçeÄŸi” konusunda Kürk Mantolu Madonna Maria Puder’in kimliÄŸi üstüne yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma merakla izlendi.

‘YAÅžAR KEMAL EFSANESÄ°’ KONUÅžULDU

Festival’in son günü “YaÅŸar Kemal Efsanesi” baÅŸlÄ±klÄ± söyleÅŸi güne damgasÄ±nÄ± vurdu. YaÅŸar Kemal’in yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n çeÅŸitli yönlerinin konuÅŸulduÄŸu söyleÅŸide YaÅŸar Kemal, kendisinin de her zaman belirttiÄŸi gibi, Çukurova’yÄ± Çukurova yapan bir yazar olarak belirtildi.

YaÅŸar Kemal söyleÅŸisi ÅŸiir dinletilerinin tersine erkek aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±ydÄ±. KonuÅŸmacÄ±lar Adnan ÖzyalçÄ±ner, Osman Åžahin, Mustafa Köz’den oluÅŸmuÅŸtu. Turgay FiÅŸekçi yönetici olarak yer almÄ±ÅŸtÄ±. Son dakikada yazarlar, “kadÄ±n” temasÄ±nÄ± dengelemek amacÄ±yla olsa gerek Arife Kalender’i yönetmen olarak aralarÄ±na aldÄ±lar. YaÅŸar Kemal de böylece dirençli kadÄ±n kahramanlarÄ±na yaraÅŸÄ±r bir biçimde anÄ±ldÄ±.

Adnan ÖzyalçÄ±ner konuÅŸmasÄ±nda, YaÅŸar Kemal’in Homeros’tan bu yana bir destan yazarÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±. (KÄ±rklareli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 20:59

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