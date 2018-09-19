Kayserili Ã§oban 10 milyon yÄ±llÄ±k fil fosili buldu

Kayseri'de Ã§obanlÄ±k yapan Murat AdÄ±yaman, 10 milyon yÄ±l Ã¶nce yaÅŸamÄ±ÅŸ fillere ait fosil buldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yamula Baraj Gölü çevresindeki Çevril ve TaÅŸan Mahallelerinde milattan 9-10 milyon yÄ±l önce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lan fillere ait kafatasÄ± ve kalça kemikleri bulundu. Bir keçi çobanÄ± tarafÄ±ndan bulunan fosillerle ilgili kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±na HacÄ±bektaÅŸ ve Gazi üniversitesitelerinin yanÄ± sÄ±ra Kayseri BüyükÅŸehir Belediyesi de katkÄ±da bulundu.

‘FOSÄ°LLER Ä°NCELEME ALTINDA’

Bölgede oturan ve keçi çobanlÄ±ÄŸÄ± yapan Murat AdÄ±yaman, geçen yÄ±l Erkilet Mahallesi’nin Yamula Baraj Gölü kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Çevril ve TaÅŸan bölgelerinde çok büyük kemik kalÄ±ntÄ±larÄ± gördü. OlayÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± üzerine HacÄ± BektaÅŸ Üniversitesi Güzel Sanatlar DekanÄ± Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. OkÅŸan BaÅŸoÄŸlu tarafÄ±ndan bölgede “Mega Fauna” araÅŸtÄ±rma ve kazÄ±sÄ± baÅŸlattÄ±. Prof. Dr. OkÅŸan BaÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

FotoÄŸraf: DHA

“Anadolu’da özellikle Kapadokya bölgesinde bundan 10 milyon yÄ±l önce ‘Konobledon’ diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fil cinsinin fosilleri olduÄŸunu sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kalÄ±ntÄ±larla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. 4 diÅŸi olan ve diÅŸlerini kürek gibi kullanÄ±p kazÄ±yan bu fillerin fosillerinin olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±rsa Anadolu’daki ilk ‘Konobledon’ cinsi olduÄŸu ortaya çÄ±kacaktÄ±r. EÄŸer bir baÅŸka tür olursa da, bu dünyadaki tek örnek olacaktÄ±r. Bilimsel çalÄ±ÅŸmamÄ±z laboratuar çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile desteklenerek bulunan fosil parçalarÄ± temizlenecek, ölçümlenecek ve gerçek ortaya çÄ±kacak.”

HacÄ± BektaÅŸ Üniversitesi Güzel Sanatlar DekanÄ± Prof. Dr. Cesur Pehlevan ise, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Günümüzde 9 milyon yÄ±l önce fil olduÄŸunu sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu hayvanlar tÄ±pkÄ± Afrika’da olduÄŸu gibi Anadolu’da bu bölgede yaÅŸamÄ±ÅŸlar. Åžuanda bulunan fosilleri dikkatle inceliyoruz. Bu boyutta ve saÄŸlamlÄ±kta dünya üzerinde literatüre geçmiÅŸ baÅŸka örnekler henüz yok. Åžu anda fil olduÄŸunu sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z canlÄ±nÄ±n kafatasÄ± ve kalça kemikleri ve yine aynÄ± bölgede bulunan 3 toynaklÄ± atlarÄ±n fosillerini inceliyoruz. Henüz incelemelerimizin baÅŸÄ±ndayÄ±z. BüyükÅŸehir Belediyesine verdikleri desteklerden dolayÄ± teÅŸekkür ederiz.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 20:46

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