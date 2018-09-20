Almanyaâ€™da istihbarat ÅŸefi tartÄ±ÅŸmasÄ± bitmedi

Almanyaâ€™da gÃ¶revden alÄ±nan istihbarat daire baÅŸkanÄ±nÄ±n iÃ§iÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na atanmasÄ± tepki Ã§ekti.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Almanya’da görevden alÄ±nan istihbarat daire baÅŸkanÄ± içiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± müsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±. Adeta “ödül gibi görevden” almaya muhalefet partileri ve basÄ±n tepkili.

Almanya’da Federal AnayasayÄ± Koruma Örgütü (BfV) BaÅŸkanÄ± Hans-Georg Maassen’in Ä±rkçÄ±lar tarafÄ±ndan göçmenlere karÅŸÄ± yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± normal göstermesi üzerine, koalisyon ortaklarÄ± CDU/CSU ve SPD arasÄ±nda süren tartÄ±ÅŸmalardan sonra Maassen görevden alÄ±ndÄ±. Özellikle SPD, daha önce Ä±rkçÄ±-milliyetçi Almanya için Alternatif (AfD) partisiyle görüÅŸmeler yapan ve Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± normal gösteren istihbarat örgütü baÅŸkanÄ±nÄ±n daha fazla görevde kalmamasÄ± gerektiÄŸini açÄ±klayarak, BaÅŸbakan Angela Merkel’e görevden alma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Bunun üzerine salÄ± günü yapÄ±lan koalisyon partileri toplantÄ±sÄ±nda Maassen’in görevden alÄ±nmasÄ±na karar verilirken, aynÄ± anda baÅŸka bir göreve de atamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Maassen’in görevden alÄ±nmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan ve onunla aynÄ± söylemlere sahip olan Federal Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer, tartÄ±ÅŸmalÄ± istihbarat dairesi baÅŸkanÄ±nÄ± kendisine müsteÅŸar yaptÄ±. Böylece Maassen bir taraftan görevden alÄ±nÄ±rken, diÄŸer taraftan ise daha üst bir göreve atanmÄ±ÅŸ oldu. Bu yeni görevinin eski görevinden daha yüksek olmasÄ± ve daha fazla maaÅŸ almasÄ± özellikle SPD tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. Ä°stihbarat örgütü baÅŸkanÄ± olarak ayda 11 bin avro maaÅŸ alan Maassen müsteÅŸar olarak ise 14 bin avro maaÅŸ alacak.

GÖREV ALANI YÄ°NE GÜVENLÄ°K OLACAK

Maassen’i müsteÅŸar olarak yanÄ±na alan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Seehofer, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda görev alanÄ±nÄ±n güvenlik, syber saldÄ±rÄ±larÄ±, bilgi güvenliÄŸi ve federal poliste irtibat olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Seehofer, Maassen’e yeni bir grev vermesini ise onun çok yetenekli olmasÄ±na baÄŸladÄ±. Ancak asÄ±l nedenin politik olarak sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve göçmenler konusunda aynÄ± düÅŸünmeleri. Seehofer ayrÄ±ca yerine yeni birisi bulanana kadar Maassen’in istihbarat baÅŸkanÄ± olarak görevini yapmaya devam edeceÄŸini de sözlerine ekledi.

Maassen, Bild gazetesine verdiÄŸi demeçte, Chemnitz’de Ä±rkçÄ±larÄ±n yabancÄ±lara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüphe ettiÄŸini söylemiÅŸti.

SPD’DEN MÜSTEÅžAR YAPILMASINA TEPKÄ°

Koalisyon ortaÄŸÄ± SPD ise Maassen’in Seehofer tarafÄ±ndan müsteÅŸar yapÄ±lmasÄ±na tepki göstererek, görüÅŸmelere katÄ±lan Genel BaÅŸkan Andrea Nahles’in bu ÅŸekilde bir anlaÅŸmaya karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Parti Genel Sekreteri Lars Klingbeil yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “SPD’li bir içiÅŸleri bakanÄ± kesinlikle Maassen’i müsteÅŸar yapmazdÄ±” dedi. SPD gençlik örgütü Juso BaÅŸkanÄ± Kevin Kühnert ise, Nahles’in koalisyon ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmek için bedel ödediÄŸini dile getirerek eleÅŸtirdi.

OETTINGER’DEN UZLAÅžMA ÇAÄžRISI

Öte yandan AB Komisyonu Üyesi Günther Oettinger yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Almanya’daki koalisyon ortaklarÄ±na Maassen üzerinden tartÄ±ÅŸmalarÄ± bitirmeye çaÄŸÄ±rdÄ±. Bir medya kurumuna konuÅŸan Oettinger, AB ve Almanya’da yapÄ±lacak daha önemli iÅŸlerin olduÄŸunu ifade ederek, tartÄ±ÅŸmanÄ±n uzatÄ±lmamasÄ±nÄ± istedi. Muhalefet partileri YeÅŸiller, FDP ve Sol Parti de yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda, Maassen’in görevden alÄ±ndÄ±ktan sonra müsteÅŸarlÄ±ÄŸa atanmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdiler.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 20:48

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