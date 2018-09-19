CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–ztrak: GÃ¼ndemimizde ittifak yok

Yerel seÃ§imlere iliÅŸkin konuÅŸan CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã–ztrak; 'HiÃ§ kimse ile herhangi bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§inde deÄŸiliz, olmayacaÄŸÄ±z' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemlerinde yerel seçimler için ittifak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Biz Ä°YÄ° Parti'ye oy veren seçmenlerin, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'ne oy veren seçmenlerin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenlerin diÄŸer partilere oy veren seçmenlerin tamamÄ±nÄ±n oyuna talibiz. Biz tabanda mutabakata inanÄ±yoruz. Hiç kimse ile herhangi bir görüÅŸme içinde deÄŸiliz, olmayacaÄŸÄ±z da" dedi.

CHP Sözcüsü ve TekirdaÄŸ Milletvekili Faik Öztrak, partisinin TekirdaÄŸ il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gündemdeki konular üzerine açÄ±klamalarda bulundu. Bugün Gaziler Günü olduÄŸunu hatÄ±rlanan Öztrak, gazilerin önemli sorunlarÄ±nÄ± bulunduÄŸunu belirtti. Tutuklanan CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in bugünkü duruÅŸmasÄ±nÄ±n ertelendiÄŸini söyleyen Öztrak, "Hangi gerekçelerle tutuklu olduÄŸunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Erdem, 3 aydÄ±r duruÅŸmaya çÄ±kÄ±p kendisini savunamÄ±yor. Hem Eren Erdem hem de milletvekili Enis BerberoÄŸlu siyasi tutsaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na deÄŸinen Öztrak, "BaÅŸarÄ±lÄ± bir ders yÄ±lÄ± olsun diyoruz. Ä°nÅŸallah eÄŸitim sistemimiz ideolojik ve siyasi vesayetten kurtulur ve ülkemizin en deÄŸerli varlÄ±ÄŸÄ± olan gençlerimizi dünyanÄ±n bütün ülkelerinde, bütün arenalarÄ±nda yarÄ±ÅŸabilecek eÄŸitim bilgi ve beceri düzeyine getirme imkanÄ± buluruz. Ders yÄ±lÄ± açÄ±lÄ±rken yine kitap yok, öÄŸretmeni olmayan okullar var, öÄŸrencilerin istediÄŸi okula yerleÅŸemediÄŸi için açÄ±k liseye gitmek zorunda bÄ±rakÄ±lmasÄ± gibi ÅŸikayetler alÄ±yoruz. EÄŸitimdeki bütün sorunlarÄ±n bir an önce giderilmesini bekliyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ders kitaplarÄ± deyince akla hemen kaÄŸÄ±t geldiÄŸini belirterek, Türk LirasÄ±'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± deÄŸer kaybetmesi sonucu 98 yÄ±llÄ±k Resmi Gazete'nin artÄ±k kaÄŸÄ±da basÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± ve internet ortamÄ±nda yayÄ±nlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Öztrak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Tabii çok acÄ± bir ÅŸey. Yerel basÄ±nda da çok ciddi sorunlarÄ±n olduÄŸunu biliyorum. Çok ciddi iÅŸten çÄ±kartmalar var. KaÄŸÄ±t meselesi yerel basÄ±nÄ±mÄ±z açÄ±sÄ±ndan önemli bir problem. DolayÄ±sÄ±yla hükümeti bu konuda bir an önce kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ± ile ilgili olarak önlem almaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Bugün SayÄ±n ErdoÄŸan diyor ki 'Türkiye'de artÄ±k dolarla sözleÅŸme yapÄ±lmayacak'. Ama daha dün deÄŸil evvelki gün kendisine baÄŸlÄ± Hazine MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, damadÄ±na baÄŸlÄ± müsteÅŸarlÄ±k, bir yönetmelik çÄ±karttÄ± ve yönetmelikte dedi ki, 'Bu dövizle, dolarla sözleÅŸme yapmama yasaÄŸÄ± sadece yerleÅŸikler arasÄ±nda yapÄ±lan sözleÅŸmeleri kapsar'. Yetmez; diyor ki 'Döviz kredisi kullanarak bu yatÄ±rÄ±mÄ± yapanlarÄ±n da dövizle yaptÄ±klarÄ± sözleÅŸmeler devam eder'. Yani diyor ki 'EÄŸer bu tarafta döviz kredisi varsa, bu tarafÄ±nÄ± Türk LirasÄ±'na çevirdiÄŸin zaman bilanço bozulur, o nedenle ikisi de durur. Bu yapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinin çoÄŸu dövizli krediyle yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla hani alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde dövizle kirayÄ± kaldÄ±racaklardÄ± ya bu düzenlemeyle dövizle yapÄ±lan kira kontratlarÄ±nÄ± Türk LirasÄ±'na çevirmek artÄ±k mümkün deÄŸil. Ama daha vahimi var; 'Türkiye'de dolar kullanan yandÄ±' diyor tek adam. Bir dakika; siz bu sabah bir tebliÄŸ yayÄ±nladÄ±nÄ±z, ÅŸu anda Türkiye Cumhuriyeti VatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± satÄ±yorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti VatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dolara endeksli olarak satÄ±yorsunuz. ArkadaÅŸlar sonra da diyorlar ki, Türkiye'de kriz miriz yok, bunlarÄ±n hepsi manipülasyon."

'BÄ°ZÄ° NEDEN SÜREKLÄ° HDP Ä°LE YAN YANA GETÄ°RÄ°YORSUNUZ'

Öztrak, inÅŸaatÄ± devam eden 3'üncü havalimanÄ±ndaki iÅŸçi eylemlerine de deÄŸindi. Öztrak, havalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 29 Ekim'e yetiÅŸtirilmemesiyle ilgili bazÄ± marjinal gruplara, HDP ve CHP'li bazÄ± milletvekillerinin destek verdiÄŸi provokasyonlardan bahsedildiÄŸini söyledi. Öztrak, "Ben ÅŸu anda bu iktidar partisini anlamakta zorluk çekiyorum. Neden bizi sürekli HDP ile yan yana getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar anlayamÄ±yorum" dedi.

CHP'li milletvekillerinin inÅŸaat alanÄ±na gözlem yapmak, iÅŸçilerin, 'tahtakurusu içinde uyuduklarÄ±, dayak yedikleri, çalÄ±ÅŸma izni olmayan iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±' yönündeki ÅŸikayetlerini yerinde incelemek için gittiÄŸini ifade eden Öztrak, "Bugün orada tutuklanan 24 iÅŸçi var. Öyle anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki, orada çalÄ±ÅŸma izni olmadan çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler var. CHP'li vekiller provokasyon yapmak için oraya gitmedi, emekçilerin hakkÄ±na sahip çÄ±kmak için gitti. Ve bundan böyle bu ülkede kim eziliyorsa biz onlarÄ± yanÄ±nda durmaya devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

'UÇAN SARAYIN Ä°ÇÄ° KAÇ DOLARA YAPILIYOR?'

Türk LirasÄ±'nÄ±n yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana yüzde 40 oranÄ±nda deÄŸer kaybettiÄŸini söyleyen Faik Öztrak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Türkiye'yi borca batÄ±rdÄ±lar. Türkiye sÄ±cak para esiri oldu. Türkiye'de sÄ±cak para ile ekonomiyi ÅŸiÅŸirmeyi tercih ettiler, gerçek üretime dayalÄ± bir büyüme yapmak yerine. Neden? Çünkü tek adam hayali, tek adam arzusu gözlerini kör etti. Ciddi bir ekonomik problemler var ama diyor ki ÅŸimdi, 'Bu kriz bizim krizimiz deÄŸil'. Sizin kriziniz deÄŸil çünkü siz kalktÄ±nÄ±z uçan saray almak için araÅŸtÄ±rma yaptÄ±nÄ±z. Katar Emiri görünce demiÅŸ ki 'Ben bu Türkiye'ye satmam hibe, hediye ederim 500 milyonluk dolarlÄ±k dünyanÄ±n en pahalÄ± en lüks uçaÄŸÄ±nÄ±'. Türkiye'de insanlar çok büyük sÄ±kÄ±ntÄ± çekiyor; pazar yangÄ±n yerine dönmüÅŸ, aile bütçeleri periÅŸan, yumurta fiyatÄ± bir ayda yüzde 20 artmÄ±ÅŸ, elektrik, doÄŸalgaz fiyatlarÄ± artmÄ±ÅŸ, daha da artacak. 'Bu kriz bizim krizimiz deÄŸil, biz kendimize uçan saray alalÄ±m' diyorsunuz. Uçan sarayÄ± vermiÅŸsiniz, boyatÄ±yorsunuz ÅŸimdi. Ä°çini de renove ediyorsunuz. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere göre bu uçan sarayÄ±n renovasyonu, boyanmasÄ± 100 milyon dolarmÄ±ÅŸ. Bunu da soruyorum; bu uçan sarayÄ±n içinin yapÄ±lmasÄ±, boyanmasÄ± kaç liradÄ±r?"

Merkez BankasÄ±'nÄ±n geçen hafta Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin 16 yÄ±llÄ±k iktidar dönemindeki faiz oranlarÄ±nda en yüksek artÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Öztrak, faiz oranlarÄ±nÄ±n 17,75'ten 24'e çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸu anda piyasada kredi faizlerinin yüzde 40 ve üzerinde olduÄŸunu söyledi. Öztrak, bu faizlerle ne çiftçinin, ne vatandaÅŸÄ±n, ne iÅŸ adamÄ±nÄ±n ne de yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n ayakta kalacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bugün siz yatÄ±rÄ±mcÄ±yÄ± götürdünüz bankanÄ±n elinde tutsak ettiniz bu faizle. Ondan sonra manipülasyon. BakÄ±n ben size bir ÅŸey söyleyeyim. Bu krizin üzerinden aslÄ±nda 6 ayda gelinir. Çünkü 2002 yÄ±lÄ±nda Türkiye bir kriz yaÅŸadÄ±. Bu kriz çÄ±ktÄ±ktan sonra da, ben Hazine müsteÅŸarÄ± oldum. Türk ekonomisi 6 ayda kendini topladÄ±. 6 ayda bu krizin üstesinden gelinir. Ama bu yönetim, 'Kriz yok, manipülasyon' diyerek ve uçan saraylar alarak, kendini kalkÄ±p memleketin kalan son gümüÅŸlerini devrettikleri VarlÄ±k Fonu ÅŸirketinin baÅŸÄ±na yönetim kurulu baÅŸkanÄ± atayarak, damadÄ±nÄ± da orada vekil yaparak gerçekten Türkiye'de bir kriz olduÄŸunun farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸtir. 6 yÄ±l da geçse bunlar bu krizin altÄ±ndan kalkamaz" dedi.

EKONOMÄ° VE KRÄ°Z YÖNETMEK GÜVEN Ä°ÅžÄ°DÄ°R

Bir krizi yönetmenin güven iÅŸi olduÄŸunu söyleyen Faik Öztrak, "Adil olduÄŸunuzu göstereceksiniz. VatandaÅŸa 'yapma' dediÄŸinizde siz yaparsanÄ±z, bu olmaz. Türkiye'de bugüne kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸ en yüksek faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±nÄ±z ama bir uçan saray aldÄ±nÄ±z, bir de kendinizi yönetim kurulu yaptÄ±nÄ±z, size buradaki güveni bitirdiniz. AslÄ±nda o faiz artÄ±ÅŸÄ± size bir nefes alma olanaÄŸÄ± saÄŸlÄ±yordu. Türkiye'de artÄ±k dolara endeksli vatandaÅŸlÄ±k satÄ±lÄ±yor. Bir de orada damping yapmÄ±ÅŸlar. Eskiden 1 milyon dolarlÄ±k mal aldÄ±ÄŸÄ±nda veriyorlardÄ± vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±, ÅŸimdi '500 bine veriyoruz' diyor. Çok açÄ±k seçik söyleyeyim iÅŸler vahim. Ä°ÅŸin vahameti de bunun ne olduÄŸunun farkÄ±nda olmayan bir iktidar tarafÄ±ndan yönetiliyor olmamÄ±z. 24 Haziran'da Türkiye tek adam baÅŸkanlÄ±k rejimine geçti. Tek adam parti devleti rejimine geçti. Ondan sonra her ÅŸey kötü gidiyor. Ne dedik, referandum boyunca söyledik, seçim boyunca söyledik; 'Bu tek adam parti rejimi devleti rejiminden bu vatandaÅŸa hiçbir hayÄ±r gelmez, gelmiyor" dedi.

'GÜNDEMÄ°MÄ°ZDE Ä°TTÄ°FAK YOK'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir soru üzerine, yerel seçim için gündemlerinde bir ittifak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Öztrak, "Biz Ä°YÄ° Parti'ye oy veren seçmenlerin, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'ne oy veren seçmenlerin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenlerin diÄŸer partilere oy veren seçmenlerin tamamÄ±nÄ±n oyuna talibiz. Biz tabanda mutabakata inanÄ±yoruz. Hiç kimse ile herhangi bir görüÅŸme içinde deÄŸiliz, olmayacaÄŸÄ±z da. Seçimler bitti, biter bitmez Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kurultay yaptÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Onun yanÄ±na da 'Cumhuriyet Halk Partisi ÅŸu veya bu partiyle de ittifak yapacaÄŸÄ±' eklediler. BunlarÄ±n ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu süreçte yani devletin yeniden yapÄ±lanmasÄ± ve yerel seçimlere gidilmesi sürecinde etkisizleÅŸtirmeye dönük hareketlerdir" diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 20:37

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