Kuzey Kore roket tesisini kapatmayÄ± ÅŸartlÄ± olarak kabul etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k roket test ve fÄ±rlatma tesisini kapatmayÄ± ÅŸartlÄ± olarak kabul etti.

Güney Kore lideri Moon Jaei-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin baÅŸkenti Pyongyang'da bir araya geldi.

BBC Türkçe'den aktarÄ±lana göre, Ä°ki ülke, Kuzey Kore'nin en büyük roket test ve fÄ±rlatma tesisi olan Tonçang-ri tesisini uluslararasÄ± gözlemcilerin önünde kalÄ±cÄ± olarak kapatacak bir anlaÅŸma imzaladÄ±.

Ancak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin bazÄ± adÄ±mlar atmasÄ± durumunda tesisi kapatacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Moon, toplantÄ±da, Kore yarÄ±madasÄ±nÄ±n nükleer silahlardan arÄ±nmasÄ±na gidecek yol konusunda da uzlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Kim ise yakÄ±n gelecekte Güney Kore'nin baÅŸkenti Seul'u ziyaret etmeyi umduÄŸunu söyledi. Ziyaret gerçekleÅŸirse, Kim, Seul'a giden ilk Kuzey Kore lideri olacak. Çin, iki liderin görüÅŸmesinden çÄ±kan kararÄ± mutlulukla karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ± ve "iki taraf yeni ve önemli bir ortak zemin buldu" dedi.

GörüÅŸmenin odak noktasÄ± yarÄ±madanÄ±n nükleer silahlardan arÄ±nmasÄ±ydÄ±. ABD ve Kuzey Kore bu yÄ±l bu yönde adÄ±m atma konusunda uzlaÅŸsa da bunun nasÄ±l gerçekleÅŸeceÄŸine dair müzakereler sekteye uÄŸramÄ±ÅŸ durumda.

TRUMP KUTLADI

Kuzey Kore, bugünkü görüÅŸmeyle, bu hedeften vazgeçmediÄŸini dünyaya göstermiÅŸ oldu. Kim, nükleer testlerde kullanÄ±lan malzemelerin üretildiÄŸi düÅŸünülen bu tesisi, ABD'nin de bazÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± adÄ±mlar atmasÄ± ile kapatacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. ABD'den beklenen adÄ±mlarÄ±n, ne olduÄŸu ise açÄ±klanmadÄ±.

Kim, tesisin kapanma iÅŸleminin uluslararasÄ± gözlemciler eÅŸliÄŸinde gerçekleÅŸtirileceÄŸini de ekledi. Ä°ki lider ayrÄ±ca ülkeleri arasÄ±ndaki tren yollarÄ±nÄ± birbirine baÄŸlama ve savaÅŸ nedeniyle bölünmüÅŸ daha fazla ailenin birbirini görmesini saÄŸlama konusunda da uzlaÅŸtÄ±.

Donald Trump da zirveden çÄ±kan kararÄ± kutlayan bir Twitter paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 20:32

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