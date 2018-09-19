3 kardeÅŸe cinsel istismarda bulunan korucunun 45 yÄ±l hapsi istendi

Zihinsel engelli 2'si Ã§ocuk 3 kardeÅŸe cinsel istismarda bulunan korucu Tekin GÃ¼laÃ§tÄ±'ya 45 yÄ±la kadar hapis istendi.

Van'Ä±n GürpÄ±nar ilçesine baÄŸlÄ± bir köyde 15 AralÄ±k 2016 tarihinde zihinsel engelli 2'si çocuk 3 kardeÅŸe cinsel istismarda bulunan Tekin GülaçtÄ±'nÄ±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 8'inci duruÅŸmasÄ± Van 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruÅŸmaya sanÄ±k korucu Tekin GülaçtÄ± ve avukatÄ±, çocuklarÄ±n ailesi, Van Barosu avukatlarÄ± ile Özgürlükçü Hukukçular Platformu üyesi avukat Sevda AydÄ±n, baÄŸÄ±msÄ±z aktivist Songül Özinver katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada ilk olarak söz alan sanÄ±k Tekin GülaçtÄ±, önceki duruÅŸmalardaki ifadelerini tekrarladÄ±. ArdÄ±ndan söz alan GülaçtÄ±'nÄ±n avukatÄ± da müvekkilinin emniyetteki ifadesinin baskÄ± altÄ±nda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. ÇocuklarÄ±n ifadelerine de deÄŸinen avukat, dosyanÄ±n geniÅŸletilerek sürdürülmesini istedi.

'BÄ°Z YOKKEN NE Ä°ÅžÄ° VAR EVÄ°MÄ°ZDE?'

Daha sonra söz alan çocuklarÄ±n babasÄ±, tehdit edildiklerini belirterek,"Biz evde yokken ne iÅŸi vardÄ± evimizde. Kendisi yalan söylüyor. Raporlar var. Doktorlar yalan mÄ± söylüyor? Gereken en aÄŸÄ±r ceza ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.

'KARDEÅžLERÄ°N Ä°FADESÄ°NDE ÇELÄ°ÅžKÄ° YOK'

ArdÄ±ndan konuÅŸan Baro avukatÄ± ise, önceki duruÅŸmadaki savunmasÄ±nÄ± tekrarlayarak, olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tarihteki raporlarÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini geçen zamandan dolayÄ± yeni alÄ±nacak raporlarÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Avukat, kardeÅŸlerin ifadelerinde hiçbir çeliÅŸki olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlattÄ±.

'SANIÄžIN TUTUKLULUK HALÄ° DEVAM ETMELÄ°'

ÇocuklarÄ±n avukatlarÄ±ndan Özgürlükçü Hukukçular Platformu üyesi avukat Sevda AydÄ±n ise ÅŸunlarÄ± ifade etti: "Çocuklar zihinsel engelli olduÄŸu için yaÅŸamadÄ±klarÄ± bir olayÄ±, yaÅŸanmÄ±ÅŸ gibi gösteremezler. Bu tarz olaylarda olay tarihinde raporlar dikkate alÄ±nmalÄ±. SanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devam etmesini istiyoruz. AyrÄ±ntÄ±lÄ± beyan için ise sürenin uzatÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz."

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan mütalaasÄ±nÄ± veren savcÄ±, üç kardeÅŸe yönelik cinsel istismar suçundan dolayÄ± sanÄ±k Tekin GülaçtÄ±'ya 3'er defa 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± verilmesini istedi. SavcÄ±, sanÄ±k hakkÄ±nda açÄ±lan kamu davasÄ±nda beraat kararÄ± verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise kamu davasÄ±nda sanÄ±k hakkÄ±nda beraat kararÄ± verirken, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 19 Ekim'e erteledi. (Van/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 20:26

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