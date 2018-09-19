Kocaeli Ä°SÄ°G Meclisi: Tutuklanan iÅŸÃ§iler serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±

3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zeltilmesi iÃ§in eylem yapan iÅŸÃ§ilerden 24'Ã¼nÃ¼n tutuklanmasÄ±na bir tepki de Kocaeli'den geldi.

Kocaeli Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Bu gözaltÄ±lar ve tutuklamalar ile sadece tutuklanan iÅŸçiler fiilen cezalandÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ, aynÄ± zamanda haksÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± çÄ±kan, haklarÄ± için mücadele eden iÅŸçilere de göz daÄŸÄ± verilmek istenmiÅŸtir" denildi.

Ä°zmit Ä°nsan HaklarÄ± (Sabri YalÄ±m) ParkÄ±'nda CHP, HDP, EMEP, Halkevleri, SYKP, KESK, DÄ°SK ile KODA üye ve yöneticilerinin destek verdiÄŸi açÄ±klamayÄ± Selçuk KarstarlÄ± okudu.

Ä°SÄ°G Meclisi olarak bugüne kadar havalimanÄ±nda en az 37 iÅŸ cinayetinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiklerini dile getiren KarstarlÄ±, tutuklamalara dair, "Bu kadar ölümün yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± hava limanÄ± inÅŸaatÄ±nda sorumlulara karÅŸÄ± bu kadar ciddi bir yaptÄ±rÄ±mÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ±na dair bir örnek ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

Ä°ÅŸçilerin dile getirdiÄŸi taleplerin sadece insani ihtiyaçlar deÄŸil, aynÄ± zamanda 4857 SayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunu ve 6331 SayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Kanununun da zorunluluk getirdiÄŸi çalÄ±ÅŸma hayatÄ±na iliÅŸkin kurallar olduÄŸunu hatÄ±rlatan KarstarlÄ±, "Ä°ktidar elindeki tüm aygÄ±tlar ile kanunlarÄ±n uygulanmasÄ± yerine taleplerin bastÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± esas alarak, inÅŸaat firmalarÄ±nÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± korumak için iÅŸ cinayetlerinin, saÄŸlÄ±ksÄ±z çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n, ücretlerin zamanÄ±n ödenmemesine, sigorta primlerinin eksik yatÄ±rÄ±lmasÄ±na göz yumacaÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸtir" diye konuÅŸtu.

'BU GÖZ DAÄžI HEPÄ°MÄ°ZE'

HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçilerinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gün, Anayasal haklarÄ±nÄ± kullanÄ±p sendikalÄ± olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸçilerinin de aynÄ± biçimde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen KarstarlÄ±, "Bu gözaltÄ±lar ve tutuklamalar ile sadece tutuklanan iÅŸçiler fiilen cezalandÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ, aynÄ± zamanda haksÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± çÄ±kan, haklarÄ± için mücadele eden iÅŸçilere de göz daÄŸÄ± verilmek istenmiÅŸtir ve sadece 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda deÄŸil tüm iÅŸçi direniÅŸlerinde görmeye alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir hal aldÄ± ve giderek emekçilerin mücadelesine yapÄ±lan müdahalelerin ÅŸiddeti artmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizler; tüm emekçileri iÅŸçi ölümlerinin durdurulmasÄ±, insanca çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam ÅŸartlarÄ± için haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan emekçilerle dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin tutuklanmasÄ±na tepki yaÄŸdÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 20:15

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