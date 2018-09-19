Milli EÄŸitim BakanÄ±: Ã–ÄŸretmen aÃ§Ä±ÄŸÄ± 117 bin 403

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± bÃ¼tÃ¼n okullardaki Ã¶ÄŸretmen aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in gereken ihtiyacÄ±n 117 bin 403 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, öÄŸretmen ihtiyacÄ±nÄ±n eylül 2018 itibariyle 117 bin 403 olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. AralÄ±k ayÄ± sonunda atanacak öÄŸretmen sayÄ±sÄ± ise sadece 20 bin olacak.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nÄ±n haberine göre Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± bütün okullardaki öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±nÄ± kapatmak için gereken öÄŸretmen ihtiyacÄ±nÄ± 117 bin 403 olarak açÄ±kladÄ±. Bakan Selçuk, CHP Milletvekilleri YÄ±ldÄ±rÄ±m Kaya ve Ömer Fethi Gürer’in öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± ile ilgili soru önergelerini yanÄ±tladÄ±. “BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n 11 Eylül 2018 tarihli MEBBÄ°S veri tabanÄ± kayÄ±tlarÄ±na göre öÄŸretmen ihtiyacÄ± 117 bin 403” diyen Bakan Selçuk, 2018 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan atamalarla ilgili ise ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±: “2018 yÄ±lÄ±nda 20 bin öÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca ücretli öÄŸretmenlerin sözleÅŸmeli öÄŸretmen olarak atanmasÄ±na yönelik planlanan 5 bin öÄŸretmenin atanma iÅŸ ve iÅŸlemleri tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r”dedi. Bakan Selçuk, ücretli öÄŸretmenlik sisteminin kaldÄ±rÄ±lÄ±p kaldÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ± sorusuna ise yanÄ±t vermedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 20:07

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