â€˜BÃ¼yÃ¼k Hitit Ailesiâ€™ Ãœniversitesi

Ã‡orum'da bulunan Hitit Ãœniversitesiâ€™ndeki akademisyen kadrosunda aynÄ± soyada sahip en az 10 Ã§iftin olmasÄ± dikkat Ã§ekti.

YakÄ±nlarÄ±nÄ± akademik kadroya alan üniversite yöneticileri ve kiÅŸiye özel açÄ±lan kadrolar üniversiteleri adeta büyük bir ‘aile ÅŸirketi’ne çevirdi. Oda TV’nin haberine göre Çorum Hitit Üniversitesinde neredeyse her akademisyenin kadroda bir akrabasÄ±nÄ±n olmasÄ± dikkat çekti. Üniversitenin internet sitesinde Rektör Prof. Dr. Metin Alkan’Ä±n “Büyük Hitit Ailesini tercih ederek aramÄ±za katÄ±lan tüm öÄŸrencilerimize baÅŸarÄ±lar dilerim.’ öÄŸrencilere yönelik hoÅŸ geldin mesajÄ± da bu kadrolaÅŸmaya uygun olmuÅŸ.

Hitit Üniversitesinde kadroda yer alan isimlerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Prof. Dr. Meral Demiryürek; Prof. Dr. Menderes Suiçmez, AraÅŸtÄ±rma Görevlisi ÇaÄŸrÄ± Suiçmez; Prof. Dr. Faruk Yamaner, ÖÄŸretim Üyesi Emre Yamaner, ÖÄŸretim Görevlisi Gül Yamaner; Prof. Dr. Ahmet Özalp, Dr. ÖÄŸretim Üyesi Sevinç Özalp; ÖÄŸretim Görevlisi Hasan BaylavlÄ±, ÖÄŸretim Görevlisi Mücella BaylavlÄ±; ÖÄŸretim Görevlisi Ömer Faruk AkmeÅŸe, AraÅŸtÄ±rma Görevlisi SÄ±dÄ±ka AkmeÅŸe; Dr. ÖÄŸretim Üyesi Ömer Can SatÄ±r, Dr. ÖÄŸretim Üyesi Ä°lknur SatÄ±r; ÖÄŸretim Görevlisi Hamdi Öbekcan, AraÅŸtÄ±rma Görevlisi Mehmet Öbekcan; Doç. Dr. Yakup ÇoÅŸtu, Dr. ÖÄŸretim Üyesi Feyza ÇoÅŸtu; Åžaban Zorlu, ÖÄŸretim Görevlisi Muhammed Fatih Zorlu; AraÅŸtÄ±rma Görevlisi Ömer Dinç, ÖÄŸretim Görevlisi Sema Dinç; Dr. ÖÄŸretim Üyesi Mustafa Tolga ÇÄ±rak, Dr. ÖÄŸretim Üyesi Asuman ÇÄ±rak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 20:02

www.evrensel.net