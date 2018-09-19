CHP'li Erkek: Brunson 12 Ekim'de tahliye edilebilir

CHPâ€™li Muharrem Erkek: Rahip Brunson olayÄ± tam bir trajedidir. Hukuk olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye gÃ¼venli bir liman deÄŸil.

Çanakkale'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°l baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ± düzenleyen CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Ä°zmir'de adli kontrolle ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Brunson'Ä±n, 12 Ekim'deki duruÅŸmada tahliye edilebileceÄŸini söyledi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muharrem Erkek'in, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±na, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°smet GüneÅŸhan, CHP Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ali UyanÄ±k, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katÄ±ldÄ±.

Türkiye ve Çanakkale gündemine dair deÄŸerlendirmelerde bulunan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muharrem Erkek, 'Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adÄ±na suç iÅŸlemek, devletin güvenliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibarÄ±yla gizli kalmasÄ± gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk amacÄ±yla temin etmek’ suçlarÄ±ndan 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle tutuklu yargÄ±lanÄ±rken, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± dikkate alÄ±narak verilen ev hapsi kararÄ±yla cezaevinden çÄ±kan ABD’li rahip Andrew Brunson'Ä±n, 12 Ekim'deki duruÅŸmasÄ±nda tahliye edilebileceÄŸini söyledi.

‘YARGI TALÄ°MAT Ä°LE HAREKET EDÄ°YOR’

YargÄ±nÄ±n talimat ile hareket ettiÄŸini ileri süren Erkek, "Rahip Brunson olayÄ± tam bir trajedidir. Hukuk olmadÄ±ÄŸÄ± için Türkiye artÄ±k güvenli bir liman deÄŸil. Çok ciddi sermaye çÄ±kÄ±ÅŸÄ± var Türkiye'den ve artÄ±k sermaye gelmiyor. Biz yatÄ±rÄ±m yapan, istihdam üreten, yüksek teknolojiyle katma deÄŸer üreten sermaye istiyoruz, ama artÄ±k gelmiyor. Çünkü güvenli bir liman deÄŸil, hukuk yok. Merkel istediÄŸi için bazÄ± Alman vatandaÅŸlar apar topar tahliye ediliyor. Bunlar ne için tutuklandÄ±, tutuklamalar haksÄ±z mÄ±ydÄ± ? HaksÄ±z deÄŸilse neden yargÄ± talimat ile hareket ediyor ? Macron istediÄŸi için FransÄ±z vatandaÅŸlar tahliye ediliyor. HaklÄ± olarak bunlarÄ± gören Trump da kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n tahliye edilmesini istiyor. Böyle bir tablo maalesef çok acÄ±. Biz her zaman söylüyoruz. Anayasa'da yargÄ±ç güvencesi olmadÄ±ÄŸÄ± sürece, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± sürece ve yargÄ± bu ÅŸekilde siyasallaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sürece Türkiye hiçbir sorununu çözemez. Her ÅŸey adaletle mümkündür. Adaletin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde huzur da olmaz. Ekonomik kalkÄ±nma da olmaz. YanÄ±lmÄ±yorsam Ekim ayÄ±nda duruÅŸmasÄ±, 12 Ekim diye biliyorum. 12 Ekim'de evet, tahliye edilebilir. YargÄ±nÄ±n içerisinde yalnÄ±zca hukuka baÄŸlÄ±, hukuka ve vicdanÄ±na göre karar veren bir sürü onurlu, cesur yargÄ±ç, savcÄ± da var. Ama onlarda yargÄ±nÄ±n üzerindeki aÄŸÄ±r baskÄ±lar sonucunda maalesef fazla bir ÅŸey yapamÄ±yorlar" dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 19:16

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