Kamptan Ã§Ä±karÄ±lan ÃŠzidÃ®ler zor gÃ¼nler geÃ§iriyor

Mardin Midyat'ta Suriye'den gÃ¶Ã§en ÃŠzidÃ®lerin bulunduÄŸu kamp kapatÄ±ldÄ±. Can gÃ¼venliklerinden endiÅŸe eden ÃŠzidÃ®ler diÄŸer kamplara gitmek istemiyor.

Ahmet KAMBAL

Mardin Midyat’ta Suriyeli Êzidîlerin kaldÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n kapatÄ±ldÄ±. Can güvenlikleri olmadÄ±ÄŸÄ± için diÄŸer kamplara gitmeyen Êzidîler, zor günler geçiriyor. Harabe olmuÅŸ evlerde yaÅŸam sürmek zorunda kalan bazÄ± Êzidîler, kentteki iÅŸsizlikten kaynaklÄ± iÅŸ bulmakta güçlük çekiyor.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü bir süre önce Antep, AdÄ±yaman ve Mardin’de bulunan 5 mülteci kampÄ±nÄ± boÅŸaltarak, mültecilerin büyük çoÄŸunluÄŸunu Hatay, Kilis ve Urfa’da bulunan farklÄ± kamplara yerleÅŸtirdi. KapatÄ±lan kamplar arasÄ±nda yer alan ve BirleÅŸmiÅŸ Milletlere (BM) baÄŸlÄ± olan Mardin’in Midyat ilçesindeki kampta bulunan Êzidîler ise, farklÄ± kamplara yerleÅŸmek yerine kent merkezi ve baÄŸlÄ± ilçelerine yerleÅŸmeyi tercih etti.

‘Can güvenlikleri olmamasÄ±’ nedeniyle sÄ±nÄ±r kamplarÄ±na gitmeyi reddeden ve kamptan ayrÄ±ldÄ±klarÄ± için BM’nin imkanlarÄ±ndan artÄ±k yararlanamayan Êzidîlerin birçoÄŸu, yerleÅŸtikleri evlerde zor günler yaÅŸÄ±yor.

DÖNÜÅžÜMLÜ Ä°Åž BULABÄ°LÄ°YORLAR

Midyat kent merkezine yerleÅŸen 16 kiÅŸilik 3 Êzidî aile de bu zorluÄŸu yaÅŸayanlardan. TavanlarÄ± dökülen harabe bir eve yerleÅŸmek zorunda kalan ailelerin her biri evin farklÄ± bir odasÄ±nda yaÅŸam sürüyor. BazÄ± yurttaÅŸlar tarafÄ±ndan verilen sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da eÅŸyayla evi döÅŸemek zorunda kalan ailelerin her birinde ancak birer kiÅŸi dönüÅŸümlü olarak çalÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± bulabiliyor. Ä°ÅŸsizliÄŸin hakim olduÄŸu kentte, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± inÅŸaat iÅŸinden kazandÄ±klarÄ± 60 TL yevmiye ile geçimlerini saÄŸlamak zorunda kalan aileler, gelecekleri için derin endiÅŸe duyuyor.

YaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, aile bireylerinin bazÄ±larÄ± ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸÄ±yor. Aile bireylerinden en yaÅŸlÄ±sÄ± 51 yaÅŸÄ±ndaki Xati Enez Mahmud. DiÄŸer Êzidîler gibi; DiyarbakÄ±r’dan sonra Midyat’taki kampa getirilen Mahmud’un bir böbreÄŸi 2 yÄ±l önce iflas ederken, diÄŸer böbreÄŸi ise iflas aÅŸamasÄ±nda. HaftanÄ±n 3 günü ilçe devlet hastanesinde diyaliz tedavisi gören Mahmud, böbrek nakli için sÄ±ranÄ±n ne zaman kendisine geleceÄŸini bilmediÄŸini dile getirdi.

‘BM BÄ°LE BÄ°LE ADIM ATMADI’

Zor günlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±na dikkat çeken Karem Berekat Haco da, en büyük sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n annesi Mahmud’un hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu dile getirdi. Ä°nÅŸaatta çalÄ±ÅŸan Haco, elde ettiÄŸi kazancÄ±n önemli bir bölümünü annesini hastaneye götürürken harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

SÄ±nÄ±rdaki kamplara gitmeme gerekçesini, “Bizim için tehlikeliydi. Bu endiÅŸe ile gitmedik” diye açÄ±klayan Haco, yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ÅŸöyle dile getirdi: “Kamptan çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra da nasÄ±l yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z çok önemsenmedi. Neyse ki; hastaneye giderken halen kimliklerimizi kullanabiliyoruz. Kampta iken yetersiz de olsa annemin tedavisi yapÄ±labiliyordu. Åžimdi daha da zorlaÅŸtÄ± tedavisi. BM kampta iken alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilmemiz için kartlar veriyordu. Kamptan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra bundan da yararlanamÄ±yoruz. BM de diÄŸer kamplara gitmeyeceÄŸimizi biliyordu. Bunu bile bile adÄ±m atmadÄ±. ÇalÄ±ÅŸacak sürekli bir iÅŸ de olmadÄ±ÄŸÄ± için yaÅŸamÄ±mÄ±z zor geçiyor. BaÅŸka bir ÅŸehre de gidemiyoruz. Gitsek nerede kalacaÄŸÄ±z, ne yapacaÄŸÄ±z bilmiyoruz. En azÄ±ndan annemin tedavisinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum.” (Mardin/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 18:41

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