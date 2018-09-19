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FotoÄŸraf: Alparslan Esmer/VOA
Osman Baydemir'in duruÅŸmasÄ± ertelendi
19 EylÃ¼l 2018 18:36
HDP eski milletvekili Osman Baydemir hakkÄ±nda dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Urfa eski milletvekili Osman Baydemir'in Van BüyükÅŸehir Belediye EÅŸbaÅŸkanÄ± Bekir Kaya'nÄ±n tutuklanmasÄ±na dair yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan dolayÄ± hakkÄ±nda açÄ±lana davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± görüldü. KonuÅŸmasÄ±nda dönemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla "Kamu görevlisine görevinden dolayÄ± alenen hakaret" gerekçesiyle açÄ±lan dava Van 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne görüldü.
DuruÅŸmaya Baydemir katÄ±lmazken, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.
DuruÅŸma, Osman Baydemir'in ifadesi için yazÄ±lan talimatÄ±n gelmemesinden ötürü 26 AralÄ±k tarihine ertelendi. (MA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 18:38
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