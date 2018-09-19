Osman Baydemir'in duruÅŸmasÄ± ertelendi

FotoÄŸraf: Alparslan Esmer/VOA

Osman Baydemir'in duruÅŸmasÄ± ertelendi

    • 19 EylÃ¼l 2018 18:36

    HDP eski milletvekili Osman Baydemir hakkÄ±nda dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

    HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Urfa eski milletvekili Osman Baydemir'in Van BüyükÅŸehir Belediye EÅŸbaÅŸkanÄ± Bekir Kaya'nÄ±n tutuklanmasÄ±na dair yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan dolayÄ± hakkÄ±nda açÄ±lana davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± görüldü. KonuÅŸmasÄ±nda dönemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla "Kamu görevlisine görevinden dolayÄ± alenen hakaret" gerekçesiyle açÄ±lan dava Van 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne görüldü.

    DuruÅŸmaya Baydemir katÄ±lmazken, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. 

    DuruÅŸma, Osman Baydemir'in ifadesi için yazÄ±lan talimatÄ±n gelmemesinden ötürü 26 AralÄ±k tarihine ertelendi. (MA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 18:38
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER Osman Baydemir