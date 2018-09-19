Cezaevindeki oÄŸlundan 4 aydÄ±r haber alamÄ±yor

MÃ¼slÃ¼m Karak, Erzincan T Tipi KapalÄ± Cezaevinde hÃ¼crede tutulan oÄŸlu Ä°smet Karakâ€™tan 4 aydÄ±r haber alamÄ±yor.

Önce hücre cezasÄ± verilen ardÄ±ndan da telefon yasaÄŸÄ± getirilen tutuklu Ä°smet Karak’Ä±n babasÄ± Müslüm Karak, 6 aydÄ±r görmediÄŸi, yaklaÅŸÄ±k 4 aydÄ±r da konuÅŸamadÄ±ÄŸÄ± oÄŸlunun hayatÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu belirterek duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Erzincan T Tipi KapalÄ± Cezaevinde 18 Mart’tan bu yana hücrede tutulan Ä°smet Karak’Ä±n babasÄ± Müslüm Karak, oÄŸlunun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu söyleyerek, bir an önce koÄŸuÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±na götürülmesini istedi.

2013 yÄ±lÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Ä°smet Karak’Ä±n, 18 Mart’ta görüÅŸüne gittiÄŸini söyleyen baba Müslüm Karak, oÄŸlunun hücre cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bununla birlikte de son 4 aydÄ±r da telefon görüÅŸmelerine yasak getirildiÄŸini belirterek, oÄŸlundan haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°HD’YE SESLENDÄ°

OÄŸlunun ayakta sayÄ±ma direndiÄŸi için hücre cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Karak, “Ä°HD’ye sayÄ±sÄ±z baÅŸvurum oldu. Erzincan, Erzurum ve Urfa Ä°HD’ye baÅŸvurdum” diyerek ÅŸu ana kadar herhangi bir sonuç alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Karak, Ä°HD baÅŸta olmak üzere insan haklarÄ± alanÄ±nda çalÄ±ÅŸma yürüten sivil toplum örgütlerine duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (Urfa/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 18:33

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