â€˜TÃ¼rkiye Interpolâ€™Ã¼ muhalefeti bastÄ±rmak iÃ§in kullanÄ±yorâ€™

Alman Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin darbe giriÅŸiminden bu yana 848 kez Interpol aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla arama ya da yakalama baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Alman Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Sol Partinin soru önergesine verdiÄŸi yanÄ±tta, Türkiye’den 2016 yÄ±lÄ±ndaki darbe giriÅŸiminden bu yana Alman Emniyet TeÅŸkilatÄ±na yapÄ±lan arama ve yakalama baÅŸvurularÄ± hakkÄ±ndaki bilgileri paylaÅŸtÄ±. YanÄ±tta, Türkiye’nin darbe giriÅŸiminden bu yana Alman Emniyet TeÅŸkilatÄ±na 848 kez Interpol aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla arama ya da yakalama baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Deutsche Welle’nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Türkiye’nin Interpol aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Almanya’ya yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ±n 791’inde tutuklama talep edildiÄŸi, 57 vakada ise sadece ilgili kiÅŸinin ikamet adresinin tespit edilmesi baÅŸvurusunda bulunulduÄŸu kaydedildi. Alman Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Almanya’nÄ±n Türkiye’nin taleplerini ne ölçüde yerine getirdiÄŸi konusunda ise bilgi vermedi.

BakanlÄ±k soru önergesindeki, “Adalet ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±klarÄ±nÄ±n kaç vakada ilgili kiÅŸilerin siyasi görüÅŸleri nedeniyle baskÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ve bu yolla Interpol’ün kötüye kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettikleri” yönündeki soruyu da yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

‘INTERPOL KÖTÜYE KULLANILIYOR’

Sol Parti Federal Meclis Grubu Avrupa PolitikalarÄ± Sözcüsü Andrej Hunko Alman hükümetinin daha önceki soru önergelerine verdiÄŸi yanÄ±tlara dikkat çekerek, UluslararasÄ± Kriminal Polis TeÅŸkilatÄ± Interpol’ün 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana kendisine yapÄ±lan 130 arama talebi baÅŸvurusunda, ilgili kiÅŸilerin siyasi görüÅŸleri nedeniyle takip edildiÄŸini ve Interpol’ün yetkisinin kötüye kullanÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiÄŸini söyledi.

Hunko, “Interpol’ün kötüye kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle iptal ettiÄŸi arama-yakalama baÅŸvurularÄ±nÄ±n çoÄŸunun Türkiye, Ukrayna ve Ä°spanya kaynaklÄ± olduÄŸunu sanÄ±yorum. Bu ülkelerin Interpol’ü muhalefeti baskÄ± altÄ±na almak için kullandÄ±klarÄ± biliniyor” diye konuÅŸtu.

AKHANLI VE YALÇIN GÖZALTINA ALINMIÅžTI

Alman vatandaÅŸÄ± Yazar DoÄŸan AkhanlÄ± ve Ä°sveç VatandaÅŸÄ± Yazar Hamza YalçÄ±n 2017’de tatil için gittikleri Ä°spanya’da Türkiye’nin Interpol aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±klarÄ± talep üzerine gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu durum tepkilere neden olmuÅŸtu. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel DoÄŸan AkhanlÄ±’nÄ±n Ä°spanya’da gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye’yi eleÅŸtirerek, Interpol’ün “bu tür ÅŸeyler için” kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Alman hükümetinin verdiÄŸi bilgiye göre Türkiye’de 2016’daki darbe giriÅŸiminden bu yana siyasi gerekçelerle 35 Alman vatandaÅŸÄ± tutuklandÄ±. Bu kiÅŸilerden 16’sÄ± geçici olarak Türkiye’de bulunuyordu. Alman hükümetinin verdiÄŸi bilgiye göre Türkiye’deki cezaevlerinde halen yedi Alman vatandaÅŸÄ± bulunuyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 18:07

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