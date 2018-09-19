Aydeniz: Ä°dlibâ€™deki cihatÃ§Ä±lar Afrinâ€™e mi kaydÄ±rÄ±lacak?

Ä°dlibâ€™te ErdoÄŸan ve Putinâ€™in Ã¼zerinde uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 15 kilometrelik 'SilahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lge' mutabakatÄ± sonrasÄ± baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

Suriye’nin yüzde 60’Ä± cihatçÄ±lardan oluÅŸan vilayeti Ä°dlib ile ilgili özelikle Rusya, Ä°ran ve Türkiye arasÄ±nda yaÅŸanan yoÄŸun trafiÄŸi deÄŸerlendiren HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) DiyarbakÄ±r Milletvekili Saliha Aydeniz, “Türkiye, Kürtleri tasfiye etmek için kendinden her türlü tavizi veriyor. Bu durum da Türkiye’ye siyasi ve ekonomik kriz olarak geri dönüyor Türkiye, ABD ve Rusya’yÄ± oyalarken kendisi kaybediyor. Hem toplumsal, siyasal ve ekonomik olarak bataklÄ±ÄŸa sürükleniyor” ifadesinde bulundu.

NEYE GÜVENEREK?

Küresel güçlerin kendi çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda OrtadoÄŸu’yu yeniden ÅŸekillendirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aydeniz, “Ä°dlip’e bugün saldÄ±rÄ±lÄ±rsa bu çetelerin bir kÄ±smÄ± Türkiye’ye bir kÄ±smÄ± da Afrin’e kaydÄ±rÄ±lacak” iddiasÄ±nda bulundu.

HDP’li Aydeniz, ErdoÄŸan ile Putin arasÄ±nda Soçi’de yapÄ±lan görüÅŸmede Halep ve Åžam’Ä±n korunmasÄ± için, 15 kilometrelik alanda silahsÄ±z bölge konusuna da deÄŸinerek, kurulacak bu bölgelerin sorumluluÄŸun da yine TSK’ye verildiÄŸini savundu. Aydeniz, bu “ErdoÄŸan, neye güvenerek böyle bir taahhütte bulunuyor” diye sordu.

Ä°dlib operasyonu varÄ±lan mutabakat çerçevesinde bugün her ne kadar ertelense de, yarÄ±n mutlaka yapÄ±lacaÄŸÄ± düÅŸüncesindeki Aydeniz, bunu “Rusya, zaman kazanmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°dlib’e kesinlikle operasyon yapÄ±lacak. Çünkü Ä°dlib, Suriye’nin Akdeniz’e açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerdir.” sözleriyle dile getirdi.

‘Ä°SRAÄ°L SALDIRISI, ABD’DEN BAÄžIMSIZ DEÄžÄ°L’

Aydeniz, ErdoÄŸan ve Putin’in görüÅŸmeleri sonrasÄ± Ä°srail’in Suriye’ye yaptÄ±ÄŸÄ± hava saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle bir Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n rejim güçleri tarafÄ±ndan düÅŸürülmesi üzerinde de durdu. Aydeniz, bu konuda “Ä°srail’in ABD’den baÄŸÄ±msÄ±z hareket etmediÄŸini düÅŸünüyorum. Türkiye ve Rusya, bir ÅŸekilde anlaÅŸÄ±yor ama Suriye’nin paydaÅŸlarÄ± arasÄ±nda Ä°srail ve ABD de var. Herkes kendi çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda hareket ediyor” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°LNUR ÇEVÄ°K: ESAD VE ABD Ä°DLÄ°B'Ä° BOZMAYA ÇALIÅžACAK

CumhurbaÅŸkanÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± ve Yeni Birlik Gazetesi YazarÄ± Ä°lnur Çevik Türkiye ve Rusya’nÄ±n Ä°dlib konusunda mutabakatÄ±ndan Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad’Ä±n ve ABD yönetiminin ‘Hiç de memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ öne sürdü. Çevik, hem BeÅŸar Esad’Ä±n hem de ABD yönetiminin muhtelif manipülasyonlarla bu anlaÅŸmayÄ± bozmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Çevik, “Ä°dlib Çözümünden Memnun Olmayanlar” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda ÅŸöyle yazdÄ±: “Türkiye’nin Ä°dlib’deki diplomatik baÅŸarÄ±sÄ±, Ä°dlib halkÄ±nÄ± ipten çekip almasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n daha birkaç gün önce Ä°dlib’i yerle bir etmeye niyetli Vladimir Putin’i ikna edip doÄŸru yolu göstermesi bunlarÄ±n hepsi büyük alkÄ±ÅŸÄ± hak ediyor. Gayet güzel formüle edilmiÅŸ ve uygulama kabiliyeti olan bir barÄ±ÅŸ planÄ± ortada.

Ama aynÄ± zamanda bu barÄ±ÅŸ planÄ±nÄ± yerle bir etmek isteyen, Rusya ve Türkiye’yi mahcup etmek isteyen güçler devrede…Bunlardan baÅŸta geleni Esat yönetimi… Daha düne kadar Esat ve katilleri Ä°dlib’i yerle bir edip 3.5 milyon halkÄ± da buralardan sürdükten sonra bu topraklarÄ± da alÄ±p ülkenin yüzde 60’Ä±ndan fazlasÄ±na sahip olduklarÄ±nÄ± ilan edeceklerdi…” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 18:02

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