â€˜39 yÄ±lda hiÃ§bir ÅŸey deÄŸiÅŸmediâ€™

Mimar ve mÃ¼hendisler, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zeltilmesi talebiyle 39 yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±klarÄ± iÅŸ bÄ±rakma eyleminin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir araya geldi.

Mimar ve mühendislerin, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi talebiyle 39 yÄ±l önce 19 Eylül’de yaptÄ±klarÄ± iÅŸ bÄ±rakma eyleminin yÄ±l dönümünde Ä°zmir’de toplantÄ± yapÄ±ldÄ±. Mimar ve mühendislerin “DayanÄ±ÅŸma Günü” ilan ettiÄŸi 19 Eylül’de bir araya gelen TMMOB üyeleri, aradan geçen zamana karÅŸÄ±n çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n hâlâ deÄŸiÅŸmediÄŸini belirtti.

DHA’nÄ±n haberine göre burada konuÅŸan Ä°zmir Ä°l Koordinasyon Kurulu (Ä°KK) Dönem Sekreteri Melih YalçÄ±n, 39 yÄ±l önce yapÄ±lan iÅŸ bÄ±rakma eyleminde temel talebin, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve insanca yaÅŸanabilecek bir ücret olduÄŸunu, ancak aradan geçen zamana raÄŸmen, bu temel sorunun hiç deÄŸiÅŸmediÄŸini söyledi.

Melih YalçÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 19 Eylül’ün kendileri için önemini, “19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB’nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla Türkiye’nin 55 farklÄ± ilinde, 740 iÅŸyerinde gerçekleÅŸtirilen iÅŸ bÄ±rakma eyleminin 39’uncu yÄ±l dönümü. Mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n hayatÄ±n her alanÄ±nda, üretimin her aÅŸamasÄ±nda önemli bir yer tuttuÄŸunu gösteren bu eylem, TMMOB’nin mücadele tarihinde önemli bir yer tutmaktadÄ±r” sözleri ile açÄ±kladÄ±. 39 yÄ±l önce yapÄ±lan iÅŸ bÄ±rakma eyleminde temel talebin, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve insanca yaÅŸanabilecek bir ücret olduÄŸunu aktaran YalçÄ±n, aradan geçen zamana raÄŸmen, bu temel sorunun hiç deÄŸiÅŸmeden devam ettiÄŸini gördüklerini belirtti. Mühendis, mimar ve ÅŸehir plancÄ±larÄ±nÄ±n, gerek kamuda, gerekse özel sektörde kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± altÄ±nda, yetersiz ücretlerle çalÄ±ÅŸmaya devam ettiÄŸini dile getirdi. (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 18:02

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