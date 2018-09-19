Faruk Eren: AlacaklarÄ±mÄ±zÄ± Ã¶dememek iÃ§in sÃ¶zleÅŸmeleri feshetmediler

DÄ°SK BasÄ±n-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Faruk Eren, 'Gazetecilerin tazminat haklarÄ±nÄ± istemesini garipseyenleri, garipsiyoruz' dedi.

DÄ°SK BasÄ±n-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Faruk Eren, cumhuriyet gazetesinde yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonrasÄ± yaÅŸananlara iliÅŸkin sendika binasÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamasÄ±nda “Gazetecilerin tazminat haklarÄ±nÄ± istemesini garipseyenleri, garipsiyoruz” diyen Eren, “Ä°ktidarÄ±n tazminat hakkÄ± gasbÄ± giriÅŸimlerini mevcut yönetimin nasÄ±l haberleÅŸtireceÄŸini de merak ediyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

Eren, Cumhuriyet gazetesinde yaÅŸananlar ile ilgili açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlara yer verdi: “Yeni yönetim bizi görevden aldÄ± ancak sözleÅŸmemizi feshetmedi. Gazetenin kasasÄ±nÄ±n boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iftiralarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±. YalandÄ±r. VakÄ±f yönetimi iktidarÄ±n desteÄŸiyle deÄŸiÅŸmiÅŸtir. GazeteciliÄŸin yargÄ±lanmasÄ±na hizmet eden anlayÄ±ÅŸ hükümet tarafÄ±ndan onurlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Cumhuriyet gazetesinde yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸinin gerçekleÅŸme biçimi, yeni yönetimin yaptÄ±klarÄ± gazetecilik konusunda endiÅŸeli olmamÄ±za neden oluyor. VakÄ±f yönetimi, iktidarÄ±n müdahalesiyle deÄŸiÅŸmiÅŸtir. Åžu anda gazetenin sahibi görünen kiÅŸi, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n aylarca tutuklu kalmasÄ±na neden olan davanÄ±n baÅŸ tanÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Gazetecilerin tazminat haklarÄ±nÄ± istemesini garipseyenleri, garipsiyoruz. Ä°ktidarÄ±n tazminat hakkÄ± gasbÄ± giriÅŸimlerini mevcut yönetimin nasÄ±l haberleÅŸtireceÄŸini de merak ediyoruz. Yeni yönetim, seçildikten hemen sonra onlarca arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± görevden aldÄ±. AlacaklarÄ±mÄ±zÄ± ödememek için sözleÅŸmeleri feshetmediler, hangi göreve atandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da bildirmediler. Bir lütuf gibi dile getirdikleri ‘Kimsenin sözleÅŸmesine son verilmediÄŸi’ iddiasÄ±nÄ±n gerçek karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, alacaklarÄ±mÄ±zÄ±n verilmemesi için boÅŸlukta bÄ±rakÄ±lmamÄ±zdÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:54

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