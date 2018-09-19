Okul alÄ±ÅŸveriÅŸi yapan velilere mikrofon uzattÄ±k, bin ah iÅŸittik

EskiÅŸehir'in Hamamyolu çarÅŸÄ±sÄ±nda okul alÄ±ÅŸveriÅŸi yapan velilere mikrofonumuzu uzattÄ±k. Veliler, okul kÄ±yafeti ve kÄ±rtasiye malzemelerine yapÄ±lan zamma tepkili. Geçen seneye göre %50 ile %70 arasÄ±nda zamlÄ± fiyatlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten veliler, artÄ±ÅŸa yükselen döviz kuru ve ülkede uygulanan ekonomik politikalarÄ±n sebep olduÄŸu düÅŸüncesinde. Velilerin ortak talebi ise fiyatlarÄ±n bir an önce düÅŸürülmesi. (EskiÅŸehir/EVRENSEL)

EÄŸitim de okullar da dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor

Karma eÄŸitim neden hedefte?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:53

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