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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:53
Okul alÄ±ÅŸveriÅŸi yapan velilere mikrofon uzattÄ±k, bin ah iÅŸittik
EskiÅŸehir'de Ã§ocuklarÄ± iÃ§in okul alÄ±ÅŸveriÅŸine Ã§Ä±kan veliler, fiyatlarÄ±n geÃ§tiÄŸimiz seneye gÃ¶re en az yÃ¼zde 50 oranÄ±nda zamlÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.
EskiÅŸehir'in Hamamyolu çarÅŸÄ±sÄ±nda okul alÄ±ÅŸveriÅŸi yapan velilere mikrofonumuzu uzattÄ±k. Veliler, okul kÄ±yafeti ve kÄ±rtasiye malzemelerine yapÄ±lan zamma tepkili. Geçen seneye göre %50 ile %70 arasÄ±nda zamlÄ± fiyatlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten veliler, artÄ±ÅŸa yükselen döviz kuru ve ülkede uygulanan ekonomik politikalarÄ±n sebep olduÄŸu düÅŸüncesinde. Velilerin ortak talebi ise fiyatlarÄ±n bir an önce düÅŸürülmesi. (EskiÅŸehir/EVRENSEL)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:53
EÄŸitim de okullar da dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor
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