Erbekler: Neden cezaevinde tutulduÄŸumu bilmiyordum

KHK ile kapatÄ±lan Radyo KaracadaÄŸ'Ä±n 23 ay iddianame olmadan tutuklu kalan Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Salih Erbekler, 'Neyle suÃ§landÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmiyorum' dedi.

OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararname (KHK) ile 30 Eylül 2016 tarihinde kapatÄ±lan Urfa’nÄ±n en fazla dinleyiciye sahip radyosu Radyo KaracadaÄŸ ÇalÄ±ÅŸanÄ± Salih Erbekler, 23 ay iddianame olmadan tutuklu kaldÄ±ktan sonra tahliye oldu. Erbekler, bunca ay cezaevinde niye kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, neyle suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini söyledi.

Evine yapÄ±lan baskÄ±nla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Erbekler, “GözaltÄ± sürecinde bana sorular sordular. TutuklandÄ±ktan sonra ne bir savcÄ± yüzü, ne bir hakim, ne de mahkeme yüzü gördüm. 23 ay boÅŸu boÅŸuna cezaevinde yattÄ±ÄŸÄ±mÄ± söyleyebilirim” dedi. Radyoda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemlerde yayÄ±mlanan programlar ve çalan müzikler ile ilgili sorular sorulduÄŸunu belirten Erbekler, “ÇaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z müzikler ile cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret etmiÅŸiz, örgüt propagandasÄ± yapmÄ±ÅŸÄ±z. Ancak hangi müziÄŸi çaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da bize söylemiyorlar. Tamam, çalmÄ±ÅŸÄ±z ama suça neden olacak müzik hangisi bu söylenmedi. GözaltÄ±nda yapÄ±lan sorgularda anladÄ±ÄŸÄ±m tek ÅŸey içeri alÄ±nmamÄ±z gerekiyordu. Çünkü somut olarak yöneltilen hiçbir suçlama yoktu. CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ve örgüt propagandasÄ± diyorlardÄ± ama bu suçlara neden olacak hiçbir somut delil yoktu” diye konuÅŸtu.

‘Cezaevine girmeden önce de özgür basÄ±n kurumlarÄ±nÄ±n ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n üzerinde baskÄ±larÄ±n olduÄŸunu, ancak OHAL süreci ile birlikte bu baskÄ±larÄ±n daha da arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Erbekler, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Kimse istediÄŸi haberi yapamÄ±yor. Yapmak isteyen engelleniyor ya da cezaevlerine atÄ±lÄ±yor. Gazeteciler gazetecilik faaliyetleri nedeni ile ÅŸu anda cezaevinde yatÄ±yor. Özgür basÄ±n üzerinde hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar baskÄ± var. Ben de bir hafta önce tutsak bir gazeteciydim. Umut ediyorum onlar da bir gün çÄ±kacaklar. Biz de burada üzerimize düÅŸen sorumluluÄŸu yerine getireceÄŸiz. Susturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan bir basÄ±n var. Biz de susmamaya sesimizi yükseltmeye devam edeceÄŸiz.” (Urfa/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:49

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