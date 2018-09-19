Ä°ran medyasÄ±nda â€˜dost Ã¼lke Rusyaâ€™ kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±

Ä°ran gazeteleri, Rusya hÃ¼kÃ¼metini Suudi Arabistan ve ABD ile Tahranâ€™a karÅŸÄ± hareket etmekle suÃ§ladÄ±.

Ä°ran'Ä±n ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ± nedeniyle petrol pazarÄ±nda kaybettiÄŸi payÄ± Rusya’nÄ±n alacaÄŸÄ± yönündeki iddialar Ä°ran medyasÄ±nda tepkiye yol açtÄ±. Ä°ran gazeteleri, Moskova yönetimini Suudi Arabistan ve ABD ile Tahran’a karÅŸÄ± hareket etmekle suçlayarak, “Rusya sözde dost ülke” ve “Putin çÄ±karÄ± için her ÅŸeyi yapmaya hazÄ±r biri” manÅŸetleri attÄ±.

Anadolu AjansÄ±nÄ±n geçtiÄŸi haberde, Ä°ran medyasÄ±nÄ±n bugünlerde bir numaralÄ± gündem maddesi, ABD’nin ikinci aÅŸama yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n devreye gireceÄŸi 5 KasÄ±m’dan önce Rusya’nÄ±n Suudi Arabistan ve ABD ile birlikte hareket edeceÄŸi yönündeki iddialara yer verdi.

Ä°ran’Ä±n Petrol Ä°hraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin KazÄ±mpur Erdebili’nin “Rusya ve Suudi Arabistan, petrol piyasasÄ±nÄ± dengeleme bahanesiyle Ä°ran’Ä±n pazar payÄ±nÄ± kapma peÅŸinde” açÄ±klamasÄ± Ä°ran’da geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

Erdebili’nin bu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± geçen hafta ABD Enerji BakanÄ± Rick Perry, Rusya ve Suudi ArabistanlÄ± mevkidaÅŸlarÄ±yla bir araya gelmiÅŸti. Perry, görüÅŸmede ikinci aÅŸama yaptÄ±rÄ±mlarla Ä°ran’Ä±n petrol piyasasÄ±nda kaybedeceÄŸi payÄ±n Riyad ve Moskova tarafÄ±ndan telafi edilmesini istedi.

Ä°RAN PAZARLARINA GÖZ DÄ°KTÄ°LER

Ä°ran basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde Rusya ve Suudi Arabistan’Ä±n bu öneriyi kabul ettiÄŸi ve Ä°ran’Ä±n petrol pazarÄ±na “göz diktikleri” iddia edildi. Ä°ran gazeteleri, bu geliÅŸmeler ve iddialar üzerine, “Sözde dost ülke”, “RuslarÄ±n son petrol cambazlÄ±ÄŸÄ±”, “Rusya Ä°ran’Ä± kandÄ±rdÄ±”, “ÇÄ±karlarÄ±mÄ±za çomak sokan dost ülke”, “Hem ortak hem rakip”, “Putin çÄ±karlarÄ± için her ÅŸeyi yapacak biri” gibi baÅŸlÄ±klarla Moskova’yÄ± hedef aldÄ±. ABD yönetiminin Ä°ran’Ä±n petrol ticaretini hedef alan ikinci aÅŸama yaptÄ±rÄ±mlarÄ± henüz devreye girmeden etkisini gösterdi ve Tahran’Ä±n petrol ihracatÄ± nisandan bu yana yüzde 28 azaldÄ±.Bununla birlikte Tahran yönetimi, ABD’nin Ä°ran petrolünü sÄ±fÄ±rlama giriÅŸimlerinin uluslararasÄ± piyasalardaki yüksek talep ve düÅŸük arz nedeniyle mümkün olmayacaÄŸÄ± görüÅŸünde.

Son olarak Rus medyasÄ± ise Ä°ran Dini Lideri Ali Hamaney’in BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti’nin temmuzdaki Moskova ziyaretinde, Rusya mallarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Ä°ran’dan günlük 100 bin varil petrol alma konusunda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Ancak bazÄ± kesimler petrole karÅŸÄ±lÄ±k mal ticaretine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için Ä°ran tarafÄ± bu iddiayÄ± doÄŸrulamadÄ±.

ABD’nin ikinci yaptÄ±rÄ±m paketinin devreye gireceÄŸi 5 KasÄ±m’dan itibaren Ä°ran Ulusal Petrol Åžirketi, Ä°ran Petrol Ticaret Åžirketi ve Ulusal Tanker Åžirketine uluslararasÄ± kÄ±sÄ±tlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalÄ± Ä°ran’dan petrol ve ürünlerinin satÄ±ÅŸÄ±na yaptÄ±rÄ±mlar uygulanacak. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:45

www.evrensel.net