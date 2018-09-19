FÄ°SKOBÄ°RLÄ°Kâ€™ten zoraki alÄ±ÅŸveriÅŸ genelgesi!

FÄ°SKOBÄ°RLÄ°K, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± genelgede iÅŸlerin maaÅŸlarÄ±ndan zorla para keserek bu para ile Fiskomar'dan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmalarÄ±nÄ± istedi.

FÄ°SKOBÄ°RLÄ°K, iÅŸçilerin maaÅŸlarÄ±ndan 200 ile 350 lira arasÄ±nda zoraki para kesip; bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Fiskomar’dan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmalarÄ±nÄ± istedi.

‘hayatgazetesiordu.com’un haberine göre FÄ°SKOBÄ°RLÄ°K genelgesinde, “Bir kÄ±sÄ±m personelin birliÄŸimiz alt ÅŸirketi olan Fiskomar AÅž’den alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. Kurumumuza ve Fiskomar’a destek vermek adÄ±na personelin ücretlerinden (Kesilecek miktar kadar alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±lmasÄ± kaydÄ±yla) bir miktar peÅŸin ücret kesintisi yapÄ±lacak olup (200-350 TL aralÄ±ÄŸÄ±nda) bilgilerinize rica ederiz” denildi.

BazÄ± iÅŸçiler ve iÅŸçi temsilcileri bu zoraki alÄ±ÅŸveriÅŸ kesintisine tepki göstererek, bu kesintinin yasal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve istem dÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan kesintinin adÄ±nÄ±n ‘gasp’ olduÄŸunu söyledi. (ORDU)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:40

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