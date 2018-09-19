Konut iÃ§in â€˜krediâ€™ bitti!

Konut sektÃ¶rÃ¼nde aÄŸustos ayÄ± rakamlarÄ± iÃ§ aÃ§Ä±cÄ± deÄŸil: Toplam satÄ±ÅŸlar dÃ¼ÅŸtÃ¼, ipotekli konut satÄ±ÅŸÄ± adeta Ã§akÄ±ldÄ±.

Türkiye genelinde, aÄŸustos ayÄ±nda konut satÄ±ÅŸlarÄ± geçen yÄ±la göre 100 bin azaldÄ±. Kredili konut satÄ±ÅŸlarÄ± ise, döviz kurlarÄ±nÄ±n keskin yükseldiÄŸi aÄŸustos ayÄ±nda yüzde 67.1 gibi yüksek oranda geriledi.

Konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2018 aÄŸustos ayÄ±nda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 12.5 oranÄ±nda azalarak 105 bin 154 oldu. Ülke genelinde toplam satÄ±ÅŸ 100 bine kadar düÅŸerken en dikkat çekici rakamlardan biri Ä°stanbul’dan geldi. GeçtiÄŸimiz üç yÄ±lÄ±n aÄŸustos aylarÄ±nda, 2015’te 7 bin 593, 2016’da 6 bin 400, 2017’de 6 bin 590 ipotekli konut satÄ±lan sektördeki lider ÅŸehirde 2018’in aynÄ± döneminde sadece 2 bin 82 kiÅŸi kredi çekerek ev satÄ±n aldÄ±.

Ä°KÄ°NCÄ° ELDE DE SATIÅžLAR DÜÅžTÜ!

Türkiye genelinde ilk defa satÄ±lan konut sayÄ±sÄ± bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 12.6 azalarak 50 binin altÄ±na indi. Yeni konut satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± içindeki payÄ± yüzde 46.9 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satÄ±ÅŸlarÄ± bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 12.4 azalarak 55 bin 792’ye indi.

EN ÇOK IRAKLILAR ALDI

YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ± bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 129.6 artarak 3 bin 866 oldu. YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda, aÄŸustos 2018’de ilk sÄ±rayÄ± 1141 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Ä°stanbul aldÄ±.

Ä°stanbul ilini sÄ±rasÄ±yla 675 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Antalya, 307 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Bursa, 305 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Ankara ve 263 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Yalova izledi.

AÄŸustos ayÄ±nda Irak vatandaÅŸlarÄ± Türkiye’den 944 konut satÄ±n aldÄ±. Irak’Ä± sÄ±rasÄ±yla, 394 konut ile Ä°ran, 275 konut ile Suudi Arabistan, 271 konut ile Kuveyt ve 192 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

Ä°STANBUL’DA KONUT RANTI DÜÅžÜÅžTE!

Müteahhitlerin konut fiyatlarÄ±nÄ±n yükselmesi nedeniyle adeta yaÄŸmaladÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul’da konut fiyatlarÄ± reel olarak yüzde 10 geriledi.

Elde biriken stoklar, yükselen faiz oranlarÄ± vb. nedenlerle Ä°stanbul’da konut rantÄ± elde etmek için yapÄ±lan konut alÄ±mlarÄ±nÄ±n önü kesildi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:28

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