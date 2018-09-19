KÄ±brÄ±s'taki ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri boykot Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

ODTÃœ Kuzey KÄ±brÄ±s KampÃ¼sÃ¼â€™nde yemeklere yÃ¼zde 77 zam yapÄ±ldÄ±, tepki gÃ¶steren Ã¶ÄŸrenciler boykot Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

ODTÜ Kuzey KÄ±brÄ±s Kampüsü’nde yemekhane fiyatlarÄ±na yüzde 77 zam yapÄ±ldÄ±. Önceki dönem 6.5 lira olan yemekhane fiyatlarÄ± yeni dönemde 11.5 lira olacak.

ÖÄŸrencilerin Facebook grubu üzerinden gösterdiÄŸi tepkiler sonrasÄ± Rektör Prof. Dr. Nazife Baykal, öÄŸrencilere toplu mail atarak açÄ±klama yapmak zorunda kaldÄ±. AçÄ±klamada “Ne yazÄ±k ki artan maliyetler, tedarikçilerin dengesiz fiyat politikalarÄ± ve enflasyon, yemek fiyatlarÄ±nÄ±n olduÄŸundan daha aÅŸaÄŸÄ± çekilmesini imkansÄ±z hale getirmiÅŸtir" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca görüÅŸmelere devam edileceÄŸi söylendi.

Yemekhane ÅŸirketi KÄ±rlangÄ±ç Catering de bir açÄ±klama yaparak günlük fiyatlarÄ±n zamlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±, bir aylÄ±k paket alan öÄŸrencilerin ise 9.90 liradan yemek alabileceklerini söyledi.

Evrensel'e konuÅŸan öÄŸrenciler yemekhane fiyatÄ±nÄ±n önceki dönemlerde de pahalÄ± olduÄŸunu söyleyerek “Ortada bir kriz varsa bu krizin bedelini neden biz öÄŸrenciler ödüyoruz? KÄ±brÄ±s’ta zaten son dönemde her ÅŸeye zamlar geldi. Bunun üstüne bir de yemekhane zammÄ±, biz öÄŸrencileri çok zorlayacaktÄ±r. Birlikte hareket edebilirsek bu zammÄ± geri aldÄ±rabiliriz” dedi.

ÖÄŸrenciler “ODTÜ KKK ÖÄŸrenci Ä°mecesi” adlÄ± grupta zamlara tepki göstererek dönemin baÅŸlamasÄ± ile birlikte yemekhaneyi boykot etme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. ÖÄŸrencilerin tepkilerinden bazÄ±larÄ± ise ÅŸöyle:



Görsel: ODTÜ KKK ÖÄŸrenci Ä°mecesi/Facebook (Güzelyurt/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:03

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