YaÅŸÄ±tlarÄ± okula giderken, onlar tarlada Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

DiyarbakÄ±r'Ä±n Ergani ilçesinde yaÅŸÄ±tlarÄ± okullarda ders baÅŸÄ± yaparken, onlarca öÄŸrenci tarlalarda çalÄ±ÅŸmaya devam ediyor. BazÄ± öÄŸrenciler pamuk, bazÄ±larÄ± üzüm, bazÄ± öÄŸrenciler de tütün yapraklarÄ± topluyor. Ergani ilçesine baÄŸlÄ± OrtayazÄ± köyünde 100 dönümlük tarlada tütün toplayan 20 iÅŸçiden 10'u, okula gitmesi gereken öÄŸrencilerden oluÅŸuyor. SÄ±nÄ±flarÄ±nda ders görmesi gereken lise öÄŸrencileri günlük 50 lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda tarlada çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Lise çaÄŸÄ±ndaki çocuklar saat 06.30'da tarlaya gelip saat 19.00'a kadar çalÄ±ÅŸÄ±rken, iÅŸ bulamayan üniversite mezunlarÄ± da onlar gibi çalÄ±ÅŸanlar arasÄ±nda. Bingöl Üniversitesi çocuk geliÅŸimi mezunu Rozerin AslanoÄŸlu, mezun olduÄŸunu ama iÅŸ imkanÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸöyle dedi:

“Bingöl Üniversitesi Çocuk GeliÅŸimi mezunuyum. ÇalÄ±ÅŸma imkanlarÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ±m için ve aile bütçesine katkÄ±da bulunmak adÄ±na buradaki tarlada çalÄ±ÅŸÄ±yorum. AyrÄ±ca KPS sÄ±navÄ±na da hazÄ±rlanÄ±yorum. 6 kardeÅŸiz, evin en küçüÄŸü benim. Sabah saat 06.30'da geliyoruz. Ä°lk önce tütün yapraklarÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p topluyoruz. Sonra da yüklemesini yapÄ±yoruz. Günlük 50 lira yevmiye alÄ±yoruz. Tütün bitene kadar burada çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Sonra zaman kalÄ±rsa KPSS’ye hazÄ±rlanacaÄŸÄ±m.”

Ergani Anadolu Lisesi öÄŸrencisi Duygu AslanoÄŸlu da lise 2'nci sÄ±nÄ±fa geçtiÄŸini ifade ederek, “Ailemin durumu iyi deÄŸil. 5 kardeÅŸiz, aile bütçesine katkÄ±da bulunmak için çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Üniversiteye gidip hemÅŸire olmayÄ± düÅŸünüyorum. Bunun için ÅŸimdilik tarlada çalÄ±ÅŸÄ±yorum” dedi.

Molla Gürani Ä°mam Hatip Lisesi 1'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Elanur Kaplan da, arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte aile bütçesine katkÄ±da bulunmak için tarlada çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Süleyman Nazif Anadolu Lisesi öÄŸrencisi Menderes Kaplan, Bekir Aral Ä°mam Hatip Anadolu Lisesi öÄŸrencisi Muhammed AslanoÄŸlu da diÄŸer arkadaÅŸlarÄ± gibi ailelerinin ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar içerisinde olduÄŸunu ve bu yüzden çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. ÖÄŸrenciler, her yÄ±l okula giderken, çeÅŸitli gündelik iÅŸlerde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 16:03

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