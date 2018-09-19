Kulp DavasÄ±nda karar:Â Dava dÃ¼ÅŸtÃ¼, sanÄ±ÄŸa beraat

Askeri operasyonlar sÄ±rasÄ±nda kaybedilen 11 kiÅŸinin akÄ±betinin sorulduÄŸu Kulp davasÄ± zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸratÄ±ldÄ±. SanÄ±k hakkÄ±nda da beraat kararÄ± verildi.

DiyarbakÄ±r'da 1993 yÄ±lÄ±nda askeri operasyonlar sÄ±rasÄ±nda zorla kaybedilen 11 kiÅŸinin akÄ±betinin sorulduÄŸu Kulp davasÄ±nda karar verildi. Dava zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle düÅŸerken, dava sanÄ±ÄŸÄ± dönemin Bolu DaÄŸ Komando TugayÄ± KomutanÄ± Yavuz Ertürk’ün beraatine karar verildi.

Kamuoyunda Kulp davasÄ± olarak bilinen 8-25 Ekim 1993 tarihleri arasÄ±nda DiyarbakÄ±r’Ä±n Kulp ilçesi ve civarÄ±nda Bolu TugayÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü askeri operasyonlar sÄ±rasÄ±nda 11 kiÅŸinin zorla kaybedilmesi ile ilgili davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± görüldü. Ankara 7’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen karar duruÅŸmasÄ±nda, dönemin Bolu DaÄŸ Komanda TugayÄ± KomutanÄ± Yavuz Ertürk, “Birden fazla kiÅŸiyi aynÄ± sebeple öldürme, halkÄ± isyana ve birbirini öldürmeye teÅŸvik ve cürüm iÅŸlemek üzere teÅŸekkül oluÅŸturmak”tan yargÄ±lanÄ±yordu.

Kimlik tespiti ile baÅŸlayan duruÅŸmada, savcÄ± mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. SavcÄ±, 24 MayÄ±s 2018 tarihinde görülen duruÅŸmadaki mütalaasÄ±nÄ± tekrar ederek, “DavanÄ±n zaman aÅŸÄ±mÄ± nedeniyle düÅŸmesine, kasten öldürme ve halkÄ± kin ve nefrete sürükleme suçlarÄ±ndan delil yetersizliÄŸinden” dolayÄ± sanÄ±ÄŸÄ±n beraat edilmesini talep etti.

YaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin yakÄ±nlarÄ±, savcÄ±nÄ±n mütalaasÄ±na itiraz etti ve sanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. YakÄ±nlardan Aslan ÅžimÅŸek, “Bu davanÄ±n birçok duruÅŸmasÄ± görüldü. Sizin istediÄŸiniz bilgi ve belgelerin istediÄŸiniz kurumlardan gelmediÄŸini söylüyorsunuz. Size soruyoruz geldi mi gelmedi mi? 25 yÄ±ldÄ±r hukuk mücadelesi veriyorum. CezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum” ÅŸeklinde itirazda bulundu.

MüÅŸteki avukatlarÄ±ndan Erkan Åženses, “11 kiÅŸinin cenazeleri 2004 yÄ±lÄ±nda bulunuyor ve kemikleri onlara ait çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. AÄ°HM açÄ±k bir ÅŸekilde bu 11 kiÅŸinin BoludaÄŸÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p daha sonra öldürülmelerinin muhtemel olduÄŸunu kabul etmiÅŸ ve tazminata mahkum etmiÅŸtir. Bu mütalaanÄ±n hukuki bir boyutu yoktur” dedi.

MüÅŸteki avukatlarÄ±ndan Nahit Eren, "u devlet eÄŸer cezasÄ±zlÄ±k politikasÄ±ndan vazgeçtiÄŸini bu davalar yoluyla ispat edemezse bu ülkede toplumsal barÄ±ÅŸÄ± inÅŸa etmek mümkün deÄŸildir” diye konuÅŸtu. Aradan sonra mahkeme sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n savunmalarÄ±nÄ± dinledi. Daha sonra kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, davanÄ±n zaman aÅŸÄ±mÄ± nedeniyle düÅŸürülmesine, sanÄ±k Yavuz Ertürk’ün “Kasten birden fazla kiÅŸiyi öldürme” ve “HalkÄ± isyana ve birbirini öldürmeye teÅŸvik” suçlarÄ±ndan yeterli delil elde edilmediÄŸi gerekçesiyle beraatine karar verdi. (HABER MERKEZÄ°)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 16:03

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