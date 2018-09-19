Kars Valisinden Sedanur GÃ¼zel aÃ§Ä±klamasÄ±: Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

KaÄŸÄ±zman'da kaybolan 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur'u arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve ÅŸÃ¼phelinin sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesine baÄŸlÄ± PaslÄ± köyünde kaybolan 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur Güzel'in bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor. Kars Valisi Rahmi DoÄŸan, Sedanur Güzel'in bulunmasÄ± için bir ekip oluÅŸturulduÄŸunu söyledi.

Gazetecilere açÄ±klama yapan Kars Valisi Rahmi DoÄŸan, "PaslÄ± köyünde kaybolan kÄ±z çocuÄŸumuzla ilgili çok ciddi bir ekip oluÅŸturduk, bugün birtakÄ±m takviyeler yaptÄ±k. ÇocuÄŸun kaybolduÄŸu köyü zaten gördünüz. ÇocuÄŸun kaybolma ihtimalinin çok düÅŸük olduÄŸu bir alan. O yüzden farklÄ± geliÅŸmelerin de olabileceÄŸini düÅŸünerek araÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±zÄ± o yönde takip ediyoruz. Bir netice alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyoruz, ÅŸüphelendiÄŸimiz kiÅŸilerle ilgili tahkikatÄ±mÄ±z devam ediyor." diye konuÅŸtu.

Ä°fadeler doÄŸrultusunda gözaltÄ±na alÄ±nan bir ÅŸüphelinin olduÄŸunu belirten Vali DoÄŸan, "Adli makamlarÄ±n kararÄ± doÄŸrultusunda ifadelere göre alÄ±nan bir kiÅŸi var. Onun sorgusu devam ediyor ama ne çÄ±kar, olayla ne kadar baÄŸlantÄ±lÄ±dÄ±r, o hususu bilmiyoruz. Kendisi zaten eski hükümlü. YarÄ± açÄ±k cezaevinde kalan süresini tamamlamasÄ± gerekirken sahte bir kimlikle dolaÅŸÄ±yor. ÇocuklarÄ±n verdiÄŸi ifadede de olayÄ±n olduÄŸu anda onun da orada olduÄŸu yönünde bilgi var ve araÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±z da o kiÅŸi üzerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Takip ediyoruz. Ä°nÅŸallah çocuÄŸumuzu saÄŸ salim bir ÅŸekilde ailesine kavuÅŸtururuz diye düÅŸünüyorum" dedi.

Öte yandan sorgusu süren E.B.'nin evinin yanÄ±ndaki samanlÄ±k olarak kullanÄ±lan alanda ve evinin çevresinde aramalar yapÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 15:21

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