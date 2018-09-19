Kulis: AKP-MHP ittifakÄ±nda â€˜dÃ¼ÅŸÃ¼k profilli adayâ€™ fomÃ¼lÃ¼

â€˜MHPâ€™nin destekleneceÄŸi illerde AKP, AKPâ€™nin destekleneceÄŸi illerde de MHP â€˜dÃ¼ÅŸÃ¼k profilli adayâ€™ Ã§Ä±karacak. Â

AKP ve MHP’de, “yerelde ittifakÄ±n nasÄ±l kurulacaÄŸÄ±na” yönelik tartÄ±ÅŸmalarda formül arayÄ±ÅŸÄ± sürüyor. MHP’nin destekleneceÄŸi illerde AKP’nin, AKP’nin destekleneceÄŸi illerde de MHP’nin ‘düÅŸük profilli aday’ çÄ±karmasÄ± üzerinde tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

AKP’nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saha çalÄ±ÅŸmasÄ±nda MHP’yle yerelde ittifaka tabanÄ±n da sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± sonucunun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilirken, her iki parti arasÄ±nda olasÄ± ittifakta, 24 Haziran seçimlerinde olduÄŸu gibi yerel seçimlerde de kendi adayÄ±nÄ± çÄ±karma eÄŸilimi aÄŸÄ±r basÄ±yor.

ANKARA, Ä°STANBUL VE Ä°ZMÄ°R’E KARÅžI, MERSÄ°N,ADANA VE MANÄ°SA

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre; Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir’de Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n kaybetmesi durumunda, hem CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’nin yeniden tartÄ±ÅŸmaya açÄ±lacaÄŸÄ± hem de AKP iktidarÄ±nÄ±n devlet yönetimindeki otoritesinin sarsÄ±labileceÄŸi ifade edilirken, iki partinin sistemi tartÄ±ÅŸmaya açtÄ±rmamak için Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir’de ittifaka gitmesinin öncelikli olduÄŸu vurgulanÄ±yor. MHP ’nin Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir’de AKP’ye vereceÄŸi desteÄŸe karÅŸÄ± AKP’nin de MHP’ye Mersin, Adana ve Manisa’da aynÄ± ölçüde destek vereceÄŸi belirtiliyor.

MHP’deyse olasÄ± ittifakta, kayyÄ±m atanan HDP’li 102 belediyenin de Cumhur Ä°ttifakÄ±’na geçmesi için o bölgede AKP’nin desteklenmesi gerektiÄŸine dikkat çekiliyor. Özellikle GüneydoÄŸu Anadolu Bölgesi’nde, HDP’nin elinde bulundurduÄŸu belediyelerin çoÄŸunda MHP, AKP’ye destek verecekken, AKP’nin de 24 Haziran seçimlerinde MHP’nin oyunu artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± illerde MHP’ye destek çÄ±kacaÄŸÄ± belirtiliyor.

DÜÅžÜK PROFÄ°LLÄ° ADAYLAR

MHP ’nin destekleneceÄŸi illerde AKP’nin, AKP’nin destekleneceÄŸi illerde de MHP’nin ‘düÅŸük profilli aday’ çÄ±karmasÄ± üzerinde tartÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸi kaydediliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°YÄ° Parti'den ittifak aÃ§Ä±klamasÄ±: BÃ¶yle bir kararÄ±mÄ±z yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 14:49

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