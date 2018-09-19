Bakan Fatih DÃ¶nmez, Eti Madenâ€™in kirasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamayadÄ±

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± DÃ¶nmez, Eti Maden Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 7 yÄ±ldÄ±r kiracÄ± olduklarÄ± binaya ne kadar para Ã¶dediÄŸini aÃ§Ä±klayamadÄ±.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez, kendi binasÄ±ndan taÅŸÄ±nÄ±p kiraya çÄ±kan Eti Maden Ä°ÅŸletmesi Genel MüdürlüÄŸü’nün yüksek miktarda kira bedeli ödediÄŸi yönündeki iddialara iliÅŸkin soru önergesine yanÄ±t verdi. Ancak Bakan Dönmez, MüdürlüÄŸün 7 yÄ±ldÄ±r kiracÄ± olduklarÄ± binaya ne kadar kira ödendiÄŸini açÄ±klamaktan kaçÄ±ndÄ±.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kendi binasÄ±ndan taÅŸÄ±narak kiraya çÄ±kan ve 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana yüksek miktarda kira bedeli ödediÄŸi iddia edilen Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü’yle ilgili iddialarÄ±, Bakan Fatih Dönmez’e yönelttiÄŸi soru önergesiyle gündeme getirdi. Önergesinde 2011 yÄ±lÄ±ndan beri kullanÄ±lan Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel Müdürlük binasÄ± için ödenen kira miktarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± isteyen Gürer, ayrÄ±ca TOKÄ° tarafÄ±ndan yapÄ± üstlenilen yeni hizmet binasÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ±n ne zaman tamamlanacaÄŸÄ±nÄ±n da açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez ise soru önergesine verdiÄŸi yanÄ±tta sadece yeni hizmet binasÄ±yla ilgili açÄ±klama yapmakla yetindi. Bakan Dönmez, “Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel Müdürlük Hizmet BinasÄ± Ä°kmal iÅŸi için TOKÄ° ile yüklenici firma arasÄ±nda 04.05.2018 tarihinde sözleÅŸme imzalanarak 11.05.2018 tarihinde TOKÄ° tarafÄ±ndan yer teslimi yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup iÅŸin yapÄ±m süresi yer teslimi tarihinden itibaren 600 gündür” dedi. Ancak bakanÄ±n yÄ±llardÄ±r yüksek miktarda ödendiÄŸi iddia edilen kira miktarÄ±yla ilgili soruyu yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakmasÄ± dikkat çekti.

‘AÇIKLANMASINDA NE SAKINCA VAR?’

BakanÄ±n kira bedelini açÄ±klamaktan kaçÄ±nmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren CHP’li Gürer, “SayÄ±n BakanÄ±n kira bedelini açÄ±klamakta ne gibi bir sakÄ±nca gördüÄŸünü merak ediyoruz. Eti Madenin kendi binasÄ± varken neden kiraya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ne kadar kira ödediÄŸini kamuoyunun bilmesinde ne sakÄ±nca var? Kamuda bu gibi benzer olaylar çok var. Yüzlerce lojman boÅŸ. Bina saltanatÄ± süren kurumlar da var. Daha öncede DMO, Ä°stanbul Göztepe’de mülkü olan araziyi Medeniyet üniversitesine bedelsiz verip Kocaeli’nde kiraya yer tutmuÅŸtu. Eti Maden’in Ankara merkez binasÄ±nÄ± boÅŸaltÄ±p, kiraya çÄ±kmasÄ± ve yeni bina inÅŸasÄ± sonuçlanmadan böyle bir yola baÅŸvurmasÄ±nÄ±n haklÄ± ve gerekli bir gerekçesi olmalÄ±. Yüksek kira bedeli ödeyip kendi binasÄ±nÄ± terke neden ihtiyaç duyuldu? Ne kadar kira bedeli ödendi? Bu kiranÄ±n yüksek bir tutar olmasÄ±nÄ±n gerekçe nedir? Bakan sorulara tatmin edici bir yanÄ±t verememiÅŸtir. BinasÄ±ndan taÅŸÄ±nÄ±p baÅŸka bir bina kiralayan kurumla ilgili olarak yüksek miktarda kira bedeli ödendiÄŸi yönündeki iddialarÄ±n doÄŸru olduÄŸu düÅŸüncesi ortaya çÄ±kÄ±yor. Ülkemizde yaÅŸanan ekonomik sorunlarÄ±n bir nedeni de israftÄ±r. Bu durum somut bir örnektir” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 14:43

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