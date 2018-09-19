Ã–ztiryakilerâ€™de iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±

Esenyurtâ€™ta krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸÃ§ilere yÃ¼klemeye Ã§alÄ±ÅŸan firmalara Ã–ztiryakiler de eklendi. Ä°ÅŸten atÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 200â€™Ã¼ aÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Döviz kurunda yaÅŸanan dalgalanmanÄ±n faturasÄ± sanayii sektöründeki iÅŸçilere çÄ±karÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Esenyurt’ta krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçilere yüklemeye çalÄ±ÅŸan firmalarÄ±n arasÄ±na Mercedes ve Makel’den sonra Öztiryakiler de eklendi.

Konuya dair Evrensel'e bilgi veren iÅŸçiler, bayram öncesi herkesin yÄ±llÄ±k izne çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sonrasÄ±nda 3 vardiyanÄ±n tek vardiyaya indirildiÄŸini söyledi. Bütün iÅŸçilerin tek vardiyada çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ‘Personel fazlasÄ± olduÄŸu’ algÄ±sÄ±na yol açtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken iÅŸçiler, ‘Patron bu algÄ± doÄŸrultusunda iÅŸçi atarken zorlanmÄ±yor, rahatlÄ±kla iÅŸten atmalarÄ± gerçekleÅŸtiriyor” diyor.

ATILAN Ä°ÅžÇÄ° SAYISI 200’Ü AÅžTI!

Ä°ÅŸten atÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 200’ü aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler ayrÄ±ca ÅŸu bilgileri verdi: “Önce kÄ±dem tazminatÄ± hakkÄ±nÄ± henüz kazanamamÄ±ÅŸ olanlar atÄ±ldÄ±, geriye kalanlarÄ±n ise bölümleri deÄŸiÅŸtirildi. Patron herkesi ikna etti ‘Kriz var’ diyerek. Kriz bitince herkesi geri alacaÄŸÄ±nÄ± iddia etse de biz bu iÅŸçi düÅŸmanÄ± tutumu daha önce sendikal faaliyet yürüten arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da görmüÅŸtük.”

DÜNYA DEVÄ°!

Öztüryakiler 1958 yÄ±lÄ±nda kurulmuÅŸ, 50 metrekarelik alanda üretime baÅŸlamÄ±ÅŸ ÅŸimdi ise 150 bin metrekarelik alanda 10 grup ÅŸirketiyle faaliyet sürdüren, endüstriyel mutfak sektöründe dünyadaki ilk 15 firmadan biri.

Ancak tüm bu ‘baÅŸarÄ± hikayesinin’ gerçek mimari olan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n payÄ±na Öztiryaki’de, kârlarda en ufak azalma olunca ise iÅŸten atÄ±lmak düÅŸüyor. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 14:23

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