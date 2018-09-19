ErdoÄŸan: Bizde kriz filan yok, gÃ¼Ã§lenerek geleceÄŸe yÃ¼rÃ¼yoruz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Kriz filan sakÄ±n ha bunlara aldÄ±rmayÄ±n, bunlarÄ±n hepsi manipÃ¼lasyondur, bizde kriz filan yok' dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, zam üstüne zamlara, Merkez BankasÄ±'nÄ±n müdahale hamlelerine raÄŸmen 6 liranÄ±n üzerinde seyreden dolar kuruna, her gün bir yenisi gelen konkordato ilanlarÄ±na ve yaÅŸanan iÅŸçi kÄ±yÄ±mlarÄ±na raÄŸmen "Kriz filan sakÄ±n ha bunlara aldÄ±rmayÄ±n, bunlarÄ±n hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceÄŸe yürüyoruz" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Gaziler Günü Töreni BeÅŸtepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapÄ±ldÄ±. Burada ErdoÄŸan da konuÅŸtu.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

* "Bu ülkede dolarla, avroyla, ÅŸunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirasÄ± geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler."

* "Türkiye Amerika deÄŸil. Türk LirasÄ±'nÄ±n hükmü vardÄ±r. AlÄ±ÅŸveriÅŸini de Türk LirasÄ± ile yaparsÄ±n."

* "Kriz filan sakÄ±n ha bunlara aldÄ±rmayÄ±n, bunlarÄ±n hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceÄŸe yürüyoruz."

* "'Dedik ki 'Ä°dlib'de artÄ±k kan dökülmesin.' 12 madde sÄ±ralandÄ±, imzalar atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte bu, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n ötesinde bir barÄ±ÅŸa adÄ±mdÄ±." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 14:13

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