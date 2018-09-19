Stockholm'de SÃ¼ryani Kilisesi'nde ÅŸiddetli patlama

Ä°sveÃ§'in baÅŸkentinde SÃ¶dertÃ¤lje ilÃ§esinde bulunan St Afrem SÃ¼ryani Ortadoks Kilisesi'nde patlama meydana geldi.

Ä°sveç'in baÅŸkenti Stockholm'ün Södertälje ilçesinde bulunan S:t Afrem Süryani Ortadoks Kilisesi'nde ÅŸiddetli bir patlama meydana geldi.

ÇarÅŸamba gecesi saat 01.00 sularÄ±nda kilisenin giriÅŸ kapÄ±sÄ± önünde meydana gelen patlama büyük hasara neden oldu. Kilisenin boÅŸ olmasÄ± nedeniyle can kaybÄ± veya yaralanan olmadÄ±.

Polis Bölge Yönetim Merkezi'nin sorumlusu Mikael Pettersson, patlamanÄ±n nedenini henüz bilmediklerini ancak büyük bir patlama olduÄŸu için halkÄ±n tepki göstererek sokaklara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Görgü tanÄ±klarÄ± patlamadan sonra iki tekerli ve dört tekerli iki aracÄ±n olay yerinden ÅŸüpeheli bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. PatlamanÄ±n gerçekleÅŸmesinden hemen sonra kilisenin bir kaç yüz metre ilerisinde bir mopedin yandÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±.

Petterson, bir kaç yüz metre arayla bir kaç dakika içinde meydana gelen her iki olay arasÄ±nda baÄŸlantÄ± olmasÄ±nÄ±n ihtimal dÄ±ÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Polis, genel güvenliÄŸi tehlikeye sokma suçundan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

90 bin nufüslu Södertäjle ilçesinde çoÄŸunluÄŸu Türkiye'den gelen 30 bin civarÄ±nda Asuri-Süryani yaÅŸÄ±yor. (Stockholm/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 13:29

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