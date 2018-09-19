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FotoÄŸraf: Instagram
Levent ÃœzÃ¼mcÃ¼Â 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' iddiasÄ±ndan ifade verdi
19 EylÃ¼l 2018 12:44
Tiyatro sanatÃ§Ä±sÄ± Levent ÃœzÃ¼mcÃ¼, polis eÅŸliÄŸinde adliyeye gelerek 'cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' iddiasÄ±ndan ifade verdi.
Tiyatro sanatçÄ±sÄ± Levent Üzümcü, sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret " ettiÄŸi gerekçesi ile hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifade verdi.
Ä°hbar üzerine hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" iddiasÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Levent Üzümcü hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Zorla getirilme kararÄ± üzerine polis eÅŸliÄŸinde Ä°stanbul Anadolu Adalet SarayÄ±'na gelen Üzümcü, soruÅŸturmayÄ± yürüten BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu SavcÄ±sÄ± Tuncay KarcÄ±oÄŸlu'na ifade verdi. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 12:57
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