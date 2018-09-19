UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ krizi ile aÃ§Ä±lÄ±yor

UEFA Avrupa Ligi yarÄ±n baÅŸlÄ±yor fakat BeÅŸiktaÅŸ-Sarpsborg, Akhisarspor-Krasnodar ve FenerbahÃ§e-Dinamo Zagreb maÃ§larÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye yayÄ±ncÄ±sÄ± hÃ¢lÃ¢ belirsiz

UEFA Avrupa Ligi 2018-2109 sezonu, yarÄ±n (20 Eylül PerÅŸembe) oynanacak maçlarla açÄ±lacak. Åžampiyonlar Ligi'nin ardÄ±ndan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olarak kabul edilen UEFA Avrupa Ligi'nde 12 grupta toplam 48 takÄ±m mücadele edecek. BeÅŸiktaÅŸ-Sarpsborg, Akhisarspor-Krasnodar ve Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçlarÄ±nÄ±n da oynanacaÄŸÄ± yarÄ±n ise toplam 24 karÅŸÄ±laÅŸma yapÄ±lacak. Döviz kurundaki artÄ±ÅŸ sebebiyle Türkiyeli futbol izleyicisinin UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarÄ±ndan itibaren karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ krizi ise hâlâ devam ediyor. Åžampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçÄ±ndaki yayÄ±n krizine benzer bir durum, yarÄ±n oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-Sarpsborg, Akhisarspor-Krasnodar ve Fenerbahçe-Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi maçlarÄ± için de yaÅŸanacak gibi görünüyor. UEFA Avrupa Ligi'ne Türkiye'den katÄ±lan üç takÄ±m olan BeÅŸiktaÅŸ, Akhisarspor ve Fenerbahçe'nin maçlarÄ±nÄ±n yayÄ±nlanÄ±p yayÄ±nlanmayacaÄŸÄ± veya hangi TV kanalÄ±ndan yayÄ±nlanacaÄŸÄ± henüz netleÅŸmiÅŸ deÄŸil.

UEFA ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ° VE AVRUPA LÄ°GÄ°'NDE YAYINCI KURULUÅž KRÄ°ZÄ°

Tivibu'nun UEFA Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni yayÄ±nlama hakkÄ±nÄ±n 2017-2018 sezonu ile son bulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan maçlarÄ±n Türkiye'deki yayÄ±n haklarÄ±nÄ± beIN Sports'un aldÄ±ÄŸÄ± üzerine söylentiler yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Ancak dün oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova Åžampiyonlar Ligi maçÄ±na saatler kala bile beIN Sports konuyla ilgili ne bir açÄ±klama yaptÄ± ne de maçÄ± yayÄ±nlayacaÄŸÄ±na dair tanÄ±tÄ±mlara yer verdi. KaldÄ± ki herhangi bir TV kanalÄ± yayÄ±n haklarÄ±na sahip olsa bunu günler hatta haftalar öncesinden duyurmaya çalÄ±ÅŸÄ±rdÄ±.

22:00'de baÅŸlayacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçÄ±na 5 saatten az bir süre kala beIN Sports Türkiye, yayÄ±n anlaÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve maçÄ± ÅŸifresiz olarak yayÄ±nlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ancak bu anlaÅŸma ne Åžampiyonlar Ligi maçlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± ne de Galatasaray'Ä±n Åžampiyonlar Ligi'nde oynayacaÄŸÄ± bütün maçlarÄ± Türkiye'de yayÄ±nlanmaya yönelikti. Digiturk'ten yapÄ±lan açÄ±klamada, "UEFA Åžampiyonlar Ligi Türkiye yayÄ±n haklarÄ±na iliÅŸkin görüÅŸmeler, döviz kurunda yaÅŸanan suni dalgalanmalarÄ±n etkisiyle ne yazÄ±k ki devam ediyor. UEFA Åžampiyonlar Ligi'nin heyecanÄ±nÄ± yaÅŸatabilmek için her türlü fedakarlÄ±ÄŸÄ± göze alarak yürüttüÄŸümüz bu görüÅŸmelerde, yayÄ±n haklarÄ±nÄ± elinde bulunduran aracÄ± kuruluÅŸ ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mutabakat henüz saÄŸlanamadÄ±. Bununla birlikte, 2 yÄ±l sonra Åžampiyonlar Ligi arenasÄ±na dönen Galatasaray'Ä±n devler liginde çÄ±kacaÄŸÄ± ilk mücadeleyi heyecanla bekleyen Digiturk üyesi olsun olmasÄ±n tüm futbolseverlerin karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izleyebilmesi için bu maça özel olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸma çerçevesinde, müsabakanÄ±n bu akÅŸam saat 22.00'de beIN Sports Haber HD ve beIN Sports HD1 kanallarÄ±ndan naklen ve ÅŸifresiz yayÄ±mlanacaÄŸÄ±nÄ± kamuoyunun bilgisine sunar, resmi iletiÅŸim kanallarÄ±mÄ±z haricinde yapÄ±lacak hiçbir açÄ±klamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

Digiturk'ün açÄ±klamasÄ±nda yayÄ±n krizinin kaynaÄŸÄ± olarak gösterilen "döviz kurundaki suni dalgalanmalar" ülkemizde hâlâ devam ettiÄŸi için yarÄ±n oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-Sarpsborg, Akhisarspor-Krasnodar ve Fenerbahçe-Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi maçlarÄ±nÄ±n hangi TV kanalÄ±ndan ve nasÄ±l yayÄ±nlanacaÄŸÄ± ya da Türkiye'de yayÄ±nlanÄ±p yayÄ±nlanmayacaÄŸÄ± henüz belli deÄŸil. Bu sezon Türkiye takÄ±mlarÄ±nÄ±n Avrupa'da oynadÄ±ÄŸÄ± bütün maçlarda olduÄŸu gibi yarÄ±n oynanacak maçlarda da muhtemelen karÅŸÄ±laÅŸmaya birkaç saat kala durum netleÅŸecektir.

BEÅžÄ°KTAÅž VE AKHÄ°SARSPOR'UN MAÇLARI 19:55'TE

UEFA Avrupa Ligi'ne Türkiye'den katÄ±lan takÄ±mlardan BeÅŸiktaÅŸ ve Akhisarspor'un maçlarÄ± yarÄ±n TSÄ° 19:55'te baÅŸlayacak.

Genk, Malmö ve Sarpsborg ile birlikte UEFA Avrupa Ligi I grubunda bulunan BeÅŸiktaÅŸ, gruptaki ilk maçÄ±nda Norveç ekibi Sarpsborg'u Vodafone Park'ta aÄŸÄ±rlayacak. Macaristan Futbol Federasyonundan Hakem Tamas Bognar'Ä±n düdük çalacaÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ-Sarpsborg maçÄ±, kara kartallarÄ±n Avrupa kupalarÄ±ndaki 211'inci mücadelesi olacak.

J grubunda yer alan Akhisarspor ise ilk maçÄ±nda yarÄ±n Rus ekip Krasnodar'Ä± konuk edecek. Türkiye saati ile 19:55'te baÅŸlayacak Akhisarspor-Krasnodar karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± Finlandiya'dan Ville Nevalainen yönetecek. Akhisarspor'un gruptaki diÄŸer rakipleri ise Ä°spanyol ekip Sevilla ve Belçika'dan Standard Liege.

DÄ°NAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI 22:00'DE

D grubunda yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'ne deplasman mücadelesiyle baÅŸlayacak olan Fenerbahçe ise yarÄ±n 22:00'de HÄ±rvatistan'Ä±n Dinamo Zagreb ekibine konuk olacak. Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçÄ±nÄ± Ä°ngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. Avrupa kupalarÄ± tarihinde daha önce hiçbir HÄ±rvat takÄ±mÄ±yla eÅŸleÅŸmeyen sarÄ± kanaryalar, Dinamo Zagreb ile ilk kez karÅŸÄ±laÅŸacak. (HABER MERKEZÄ°)

Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 3-0

BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e ve Akhisarspor'un Avrupa'daki rakipleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 14:16

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